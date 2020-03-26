Политолог – в Европе некоторые не далеки от «русофобского бреда» и оторваны от реальности

26.03.2020, 21:42, Новости дня

Россия отправила в Италию гуманитарную и медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом, однако её обвинили в попытках расколоть европейские государства, «всадить топор» в сердце НАТО. По словам французского политолога, который дал интервью Le Figaro, русские просто считают Италию дружественной страной и от души переживают за европейцев.



Reuters

Россия сейчас очень мало затронута коронавирусом, но власти изучают схемы борьбы с эпидемией, которые применялись в разных странах Европы и Азии, отметил французский политолог Жан-Робер Равио в интервью Le Figaro. Он напомнил, что РФ в своё время была одной из первых, кто закрыл границы со странами, где были заболевшие.

А сейчас Москва приходит на помощь пострадавшей Италии, поставляет ей гуманитарную помощь. По словам политолога, в РФ Италию считают дружественной страной, россиян глубоко трогает трагедия, которая разыгралась с итальянцами и французами. В Европе же этот «жест солидарности» некоторые считают чуть ли не попыткой расколоть европейские государства, «всадить топор» в сердце НАТО. Политолог не отрицает, что с помощью медицинской помощи РФ хочет показать себя «мягкой силой» и доброжелательной страной. Однако, по его словам, в Европе в некоторых кругах люди «не далеки от настоящего русофобского бреда, полностью оторваны от реальности».

Что же до конституционной реформы, голосование по которой планируется в России, то французский политолог называет её «конституционным путчем» по последствиям, но не по форме. Он поясняет свою точку зрения: в последний момент рабочую группу по изменениям в конституцию якобы атаковал поток запросов от народа, который требует, чтобы Владимир Путин мог баллотироваться после истечения его мандата. «Тем, что он даёт согласие на эту уловку, Путин рискует потерять популярность среди собственного электората», — предупреждает политолог.

При этом он признаёт: популярность Путина больше, чем у любого другого органа власти. Президент воплощает собой стабильность и преемственность. По его словам, просьба Терешковой к Путину о практически пожизненном президентстве показывает настроения в Думе, в самых консервативных кругах, которые воспринимают Путина «единственно возможным капитаном на корабле посреди нестабильного и полного опасностей мира». А вне её стен, по словам политолога, «буря». И говорят русские якобы только о падающем рубле из-за нефтяных манёвров Путина и о коронавирусе.

Как отмечает эксперт, всё теперь будет зависеть от того, как в ближайшие недели будет развиваться ситуация с коронавирусом. Эта эпидемия может, наоборот, придать легитимности конституционной реформе. И некоторые чуть ли не говорят, что именно в свете эпидемии Путин в принципе пошёл на обнуление сроков.

Однако само по себе такое пожизненное правление Путина говорит о том, что политические институты не справляются, что они лишь воплощают собой власть Путина, а сами не работают. Так что политолог называет такую реформу «признаком слабости». По его словам, россиянам нужна не только стабильность, но и власть, способная на глубокие реформы. Россияне хотят и социальных гарантий, и Путин с 2018 года пытается их дать, но пока безрезультатно, считает эксперт.

Он называет российскую систему «управляемой демократией», то есть демократией, которую воплощают собой исполнительные органы власти. Так, он предлагает понимать демократию как режим, при котором правители согласны покинуть власть в случае проигрыша на выборах. В РФ же, по его словам, власть всегда была несменяемой. Однако, если брать на вооружение классическое определение демократии как власти, избираемой народом, то в РФ при наличии выборов режим всё же демократический, хоть эти выборы и не вполне плюралистические.

Кроме того, Жан-Робер Равио отмечает, что в РФ власть основывается на влиянии силовиков, приближённых к президенту. Он называет такой строй «преторианизм» по названию преторианцев — личных телохранителей императоров Римской империи. И Путин в этой структуре становится необходимым столпом и арбитром.

«Демократический авторитаризм» — такой вердикт выносит французский политолог российскому строю. При этом его сила в централизации и в способности верхушки сообщать движущую силу системе. И такая вертикаль власти смогла, в том числе, вернуть Россию в мировую систему. А слабость этого режима в недостатке гибкости и нежелании отдавать инициативу другим игрокам.

Жан-Робер Равио отмечает: в диалоге с ним неназванный российский чиновник говорил, что российская система во многом зиждется на патриотизме. Но молодое поколение, хоть и испытывает патриотические чувства, но «хотело бы, чтобы репертуар патриотизма менялся и предлагал им перспективы на будущее». А перспектива «пожизненного» президентства Путина вряд ли идёт в этом направлении, отметил французский политолог в интервью Le Figaro.