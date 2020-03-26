 

Мнение: Скучный был месяц (с)

26.03.2020, 21:40, Разное

Повыступал вчера на канале ОТР – в передаче “по итогам марта”. Уже удивительно, конечно – что стали обсуждать итоги месяца 25-го числа, когда до конца-то, почитай, целая неделя. Но поговорили хорошо – хотя я там был больше на подпевках, солировал Сергей Хестанов, известный аналитик.

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/goryachiy-mart-kak-nam-vsyo-perezhit-i-chego-zhdat-v-blizhayshee-vremya-42071.html

Посмотрите в самом начале подборку отзывов простых людей “с мест”. Поразительно, что в выборке оставили женщину, которая заявила, что она “против обнуления”. Фронда побеждает!

Источник: Размышления вольного социолога



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