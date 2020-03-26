 

В Москве официант обменял 3 миллиона на “билеты банка приколов”

26.03.2020, 21:36, Разное

Московский официант обменял три миллиона рублей на “билеты банка приколов”, потому что поверил мошеннику “из узких кругов банковской элиты”. Уточняется, что потерпевший познакомился с гражданином, представившимся Владимиром.

Тот предложил обменять валюту по выгодному курсу через знакомых. Парень согласился и 12 марта привез 35000 евро на обмен. Уже в банке официант передал Владимиру сумку с деньгами, а тот зашел с ними в кассовую кабину. Спустя пять минут вышел и сообщил, что у банка нет такой крупной суммы наличных, вернул сумку и мужчины спустились в метро. Возле турникетов наивный официант потерял Владимира из вида и решил проверить сумку. Там оказались фальшивые банкноты, пишет телеграм-канал “Hue”. Злоумышленника разыскивает полиция.



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