Мнение: “Вторая иракская война”

26.03.2020, 21:35, Разное

Военный историк Илья Топчий schneider_krieg сегодня отмечает день рождения, с чем его поздравляю.

По случаю вышла электронная версия его работы "Вторая иракская война", посвященная агрессии США против Ирака в нулевых, когда вызревали все те проблемы, которые мы могли видеть в Ираке в "10х" годах – ИГИЛ, Халифат, попытки реализации курдского проекта, рост иранского влияния и т.д.

34

Как Су-34.

Новый достигнутый рубеж, так сказать.

И – в честь собственного ДР, по многочисленным просьбам – электронная версия "Второй иракской войны" на ЛитРес.

В свое время (четыре года назад) по ней писали рецензию уважаемые Борис Рожин и Gur Khan.

Ссылка:

https://www.litres.ru/ilya-albertovich-topchiy/vtoraya-irakskaya-voyna-sobytiya-fakty-itogi/

Стоимость – 149 рублей.

Старый добрый анонсирующий фильм:

https://schneider-krieg.livejournal.com/41372.html – цинк

Отзыв на данную книгу вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/2616754.html

С учетом развития событий в Ираке, в целом ряде она не утратила актуальность. До сих пор стоит на полке с литературой по военной истории.

PS. Прицепом по Ираку.

1. Народные мстители снова обстреляли "Зеленую зону" в центре Багдада, пытаясь поразить посольство США. На этот раз две ракеты прошли мимо.

Народным мстителям надо что-то делать с точностью, а то после того как накрыли столовую и ресторан в посольстве, как-то там американцы легко обходятся. С другой стороны, эти обстрелы, ставшие нормой, при их продолжении создают ситуацию, когда постоянные обстрелы посольства США, которые не в силах их прекратить, демонстрируют слабость гегемона в условиях нахождения в враждебной среде, которая некогда считалась безраздельной вотчиной американцев.

2. Франция под предлогом ситуации с коронавирусом объявила о полном выводе своего контингента из Ирака и прекращении программ обучения иракской армии. Маловероятно, что они туда теперь вернуться, с учетом того, что правительство Ирака требовала вывода не только американских войск, но и других иностранных контингентов, в том числе и французских. Франция явно использует ситуацию с коронавирусом, чтобы вывести войска сохранив лицо. В принципе, не самый глупый ход в текущий условиях.

3. В Ираке введен комендантский час до 11 апреля, что позволяет правительству с одной стороны передохнуть после многомесячных протестов, но с другой стороны есть вопрос – как Ирак будет бороться с эпидемией при ее распространении. Медицинская система Ирака развалена, и маловероятно, что он сам без иностранной помощи сможет справиться с болезнью, если она пойдет по иранскому или итальянскому сценарию.