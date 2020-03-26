 

Сербия запросила у РФ помощь в борьбе с коронавирусом

26.03.2020, 21:30, Новости дня

Правительство Сербии обратилось к РФ с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом, информирует национальное телевидение страны РТС.

Белград попросил помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. МИД Сербии направил запрос в Россию, передает ТАСС.

Напомним, РФ уже оказывает помощь в борьбе с коронавирусом Италии – в эту страну прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции и 100 российскими военными вирусологами и эпидемиологами.

Губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана раскритиковал критиков РФ и назвал их «шакалами».



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