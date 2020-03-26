 

Жену Саакашвили оштрафовали за нарушение режима ЧП

26.03.2020, 21:30, Новости дня

МВД Грузии оштрафовало на 15 тыс. лари (около 4 тыс. 300 долларов) организацию «Инициатива новых лидеров», от имени которой жена Михаила Саакашвили Сандра Руловс бесплатно раздавала медицинские маски жителям Зугдиди, несмотря на режим ЧП, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Таким образом было нарушено положение декрета президента Грузии о введении из-за коронавируса с 21 марта сроком на 1 месяц режима ЧП, которым запрещены собрания более чем 10 лиц.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, до 200 жителей Зугдиди, несмотря на ограничения из-за короновариса, нарушив все меры предосторожности, собрались в четверг в этом западногрузинском городе на бесплатную раздачу медицинских масок.

В социальных сетях резко критикуют Саакашвили и Руловс и предлагают ввести в городе комендантский час.

Коронавирус подтвержден у 79 граждан Грузии, излечившихся – 11.



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