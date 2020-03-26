 

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 75 тысяч

26.03.2020, 21:30, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID–19 в США превысило 75 тысяч человек, информирует Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

Как информирует ведомство, число заболевших коронавирусом в США составило 75 233, скончались 1070 человек, передает РИА «Новости».

На сегодняшний день США занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заболевания. На первом месте – Китай, где зарегистрировано 81 тыс. 782 заболевших и 3 тыс. 291 скончались, на втором – Италия, где 80 тыс. 539 заболевших и 8 тыс. 165 умерших.

Напомним, число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло на 100 человек. Всего за время пандемии число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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