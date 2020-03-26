«С кем захотела, с тем и переспала»: Дана Борисова ответила на обвинения в интиме с супругом Алены Кравец

26.03.2020, 21:30, Разное

Российская телеведущая Дана Борисова ответила на обвинения в интиме с супругом певицы и модели Алены Кравец. В своем Instagram-аккаунте светская львица опубликовала видео, на котором обнаженная телеблондинка передает привет бизнесмену.

43-летняя ведущая заявила, что Алена Кравец давно её ненавидит. Борисова не видит ничего стыдного в её общении с представителями мужского пола без одежды, поскольку является незамужней и свободной женщиной. По словам телеблондинки, на видео она была без лифчика, но в трусах. Дана Борисова давно знала, что семейная жизнь модели и бизнесмена – не сахар.



Телеблондинка добавила, что познакомилась с Русланом Кравцом во время съемок одной из телепрограмм. Тогда знаменитость словила себя на мысли: «Ничего такой, симпатичный!». Однако то, что её Руслан – это муж Елены Кравец, Борисова не подтвердила.