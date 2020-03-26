Россия готовится к беспрецедентным мерам по борьбе с коронавирусом

26.03.2020, 21:27, Новости дня

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, дающий возможность Кабинету министров быстро ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии коронавируса, сообщают СМИ в четверг, 26 марта. Согласно документу, правительство может быть наделено рядом дополнительных полномочий.

До сих пор основные руководящие функции и все обязательства по предупреждению и ликвидации ЧС возлагались на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел излишними, как он выразился, «эвентуальные рассуждения» насчет введения режима ЧС в стране. «У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», – сказал он, комментируя тот факт, что Владимир Путин в своем обращении к населению сам не объявил подобный режим.

Вместо этого президент, выступая накануне по телевидению, отправил всех сограждан во внеочередной недельный отпуск, начиная с ближайшего понедельника, сообщил о переносе на более поздний срок голосования по поправкам в Конституцию и пообещал ряд льгот для малого и среднего бизнеса, а также социально слабо защищенных слоев населения.

В четверг также объявлено, что Россия с 27 марта введет запрет как на регулярное, так и чартерное авиасообщение с иностранными странами. Предполагается, что исключение будет делаться лишь для рейсов, вывозящих россиян, застрявших за рубежом, и в отдельных случаях – по «решениям правительства».

На разных уровнях ужесточаются и другие «антикоронавирусные» меры. В Москве согласно распоряжению мэра с 28 марта по 5 апреля закроют все магазины и торговые центры, кроме продовольственных и аптек. Кроме того, в этот список попали рестораны, кафе и бары. А в Санкт-Петербурге на тот же срок вводится запрет на посещение церквей, мечетей (касается граждан, но не служителей) и парков.

Все это происходит на фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19 в стране. По последним данным, общее число зараженных в России возросло до 840, 546 из них приходится на Москву. Впервые объявлено о двух умерших от инфекции (оба – пожилые жители столицы).

В этом контексте России не затухают острые дискуссии о прозвучавшем накануне выступлении Владимира Путина и его главных побудительных мотивах.

Приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги Татьяна Становая в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметила, что от Путина давно ждали прямого обращения к нации в связи распространением коронавируса в России, но президент фактически дистанцировался от ситуации, возложив ответственность за нее на столичного мэра Сергея Собянина и главу правительства Михаила Мишустина. Поэтому сам факт обращения, по ее мнению, важен.

«С другой стороны, большинство из тех мер, которые он предложил, направлены на социальную поддержку населения и бизнеса, – добавила она. – Мы практически не увидели шагов по сдерживанию распространения вируса. Единственное решение (в этом направлении) касается выходной недели и выглядит весьма противоречиво. Непонятно, как заставить людей сидеть дома и почему они не могут работать в собственных квартирах удаленно. Создается впечатление, что Путин больше хотел сделать широкий жест, нежели поставить реальные барьеры на пути распространения пандемии».

На взгляд Татьяны Становой, внутри власти есть разные подходы к решению проблемы: «Один из них, больше свойственный федеральному уровню, сводится к тому, что ситуация находится под контролем и в России эффективнее справляются с пандемией, чем в остальном мире. Сергей Собянин же считает, что нужно принимать жесткие меры – возможно, следовать по пути Европы и вводить карантин».

Судя по тому, что вчера сказал Путин, упор пока делается на более мягкие меры, резюмировала эксперт Московского центра Карнеги.

В свою очередь, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий считает, что выступление Путина было направлено не на то, чтобы изложить конкретные меры по борьбе с коронавирусом, а на то, чтобы создать некоторый позитивный образ власти в сегодняшних условиях.

«Главная беда в том, что обращение не имеет никакой практической связи с кризисом, – констатировал он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Нам не предложены реальные меры по его преодолению или борьбе с ним. Путин озвучил набор шагов, которые, по мнению пиарщиков президента, должны поднять его рейтинг. Это совсем другая задача».

В любом случае власти, желая достичь своих целей, по сути дела продемонстрировали отказ и даже нежелание заниматься неотложными практическими вопросами, волнующими людей, подчеркнул Борис Кагарлицкий. Как ему представляется, именно поэтому уже на другой день обращение вызвало сильную волну разочарования и раздражения в соцсетях.

«Не факт, что у нас все будет так же плохо, как в Италии. Но если в аду температура снизится на несколько градусов, это вряд ли кого может устроить. Просто будет немножко другой ад. Все равно ничего хорошего, конечно, ждать не приходится», – заключил политолог.