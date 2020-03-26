От микроигольных патчей до концептуальных шопинг-платформ: бьюти-дайджест недели

26.03.2020, 21:25, Разное

BVLGARI

Парфюмерный Дом BVLGARI дополняет коллекцию Omnia, в которой каждый аромат символизирует богатство определенного самоцвета, эксклюзивной лимитированной туалетной водой Omnia Golden Citrin. Завершив тем самым коллекцию, парфюмеры создают #Omnialand – яркий край чудес и волшебства, навеянный очарованием классических парков аттракционов, волшебный мир, перенявший эксцентричность и гламур римского ювелирного Дома в его самых чистых и избыточных проявлениях. Новинка коллекции Omnia Golden Citrin вдохновлена золотым цитрином, драгоценным символом света и жизнелюбия. Ключевые ингредиенты мягкой цветочной композиции – сицилийский мандарин, иланг-иланг, золотой бензион. В верхней ноте звучит аккорд белого персика, в сердце – жасминовый дуэт, в базе аромата добавляется эссенция кедра. Золотистый флакон аромата вторит настроению перевоплощения, света и энергии, он искрится, как солнечная вспышка, и переливается с интенсивностью самого самоцвета.

PMP

Этой весной, позвонив в сеть фитнес-моно-студий PMP, вместо гудков вас будут приветствовать голоса известных людей. Друзья студии с радостью присоединяются к празднованию 5-летия компании, распространяя позитив и энергию. Желание вести здоровый образ жизни будут поддерживать: основатель бренда Денис Сычев, актриса Светлана Иванова, галерист и модель Полина Аскери-Белоцерковская, актриса, режиссер, сценарист и продюсер Алиса Хазанова, шоумен и ведущий Иван Чуйков, а также актриса Виктория Толстоганова. Осенью этого года состоится масштабное празднование юбилея для всех, кто однажды решил доверить свою красоту и здоровье студиям PMP.

MIXIT

Ходить к косметологу не обязательно! MIXIT предлагают познакомиться с инновационными микроигольными патчами для кожи вокруг глаз. Запатентованная разработка была создана партнером-резидентом инновационного центра “Сколково”. Активная гиалуроновая кислота, предупреждающая потерю влаги, восстанавливающая эластичность и обеспечивающая долговременное увлажнение, проникает в глубокие слои кожи за счет быстро растворяющихся микроигл. Результат налицо: выравнивается текстура кожи, постепенно исчезают темные круги, гусиные лапки становятся менее выраженными, спадает отек. Бархатистая, ухоженная кожа вокруг глаз для тех, кто хочет пройти курс безболезненных инъекций в домашних условиях.

Skyn ICELAND

Сдадим явки еще одних патчей для области под глазами от Skyn ICELAND. Патчи снабжены биоактивными растворяющимися микроиглами, которые помогают увлажнить, укрепить кожу и сократить появление тонкой сеточки морщин. Новинка содержит 39% гиалуроновой кислоты, без которой уже сложно представить увлажнение, и комплекс гектапептидов для глубокого антивозрастного действия, содержащий среди прочих ацетилгексапептид-8, действующий наподобие ботокса и оказывающий расслабляющее действие на кожу. Правилом “побольше и подольше”, которое работает, к сожалению, довольно редко, можно воспользоваться в данном случае и носить патчи 1-2 часа или даже всю ночь до полного впитывания активной сыворотки. В качестве курса рекомендуется использовать патчи 2 раза в неделю в течение первых двух недель, потом 1 раз в неделю.

Dyson

Каждый новый продукт бренда Dyson создается учеными и инженерами в сфере ухода за волосами, проводящими многолетние исследования и глобальную экспертизу в сети лабораторий. Спустя 7 лет разработок Dyson представляет единственный в мире выпрямитель для волос с гибкими пластинами Dyson Corrale, которые меняют форму, захватывая пряди волос в зависимости от их толщины. Благодаря этой технологии повреждение волос сокращается в 2 раза, так как прядь не распадается в процессе выпрямления и по ней не нужно бесконечно водить, чтобы достичь идеальной гладкости. Запатентованные гибкие пластины с 15-ю микрошарнирными гранями изготовлены из марганцево-медного сплава. Динамическая система нагрева меняет форму и обеспечивает 3 режима нагрева – 165, 185, 210 градусов. Интеллектуальная система контроля нагрева, внедренная во все стайлеры Dyson, усовершенствована до регулирования температуры 100 раз в секунду. Беспроводной стайлер можно использовать в течение 30 минут (можно и с проводом, крутящимся на все 360 градусов) и даже брать в самолет благодаря наличию Авиарежима. В ваших руках – настоящее чудо разработок 6000 инженеров, 10551 мирового патента.

L’Oreal Paris

Поддержка и расширение прав женщин, борьба со стереотипам – давняя миссия L’Oreal Paris, для которых фраза “Ты этого достойна” – больше, чем просто рекламный лозунг. Кроме того, бренд помогает женщинам на пути к самореализации, которая соответствовала бы их собственному видению и желанию, независимо от выбранной профессии, возраста или особенностей внешности. Стремясь подчеркнуть естественность женской красоты, в 2019 году L’Oreal Paris выпускает рекламный ролик тонального средства без ретуши, а в 2020 году предлагает 14 женщинам стать новыми амбассадорами гаммы Alliance Perfect – тонального крема в 14 оттенках, обогащенного гиалуроновой кислотой. До 5 апреля в каждом из 14 магазинов сети “Золотое Яблоко” по всей стране визажисты L’Oreal Paris подберут идеальный оттенок Alliance Perfect, сделают нюдовый макияж всем желающим, а профессиональные фотографы запечатлеют получившийся образ. Чтобы принять участие в кампании 2020 года, необходимо выложить свое фото из бьюти-станции бренда с номером оттенка тонального средства и хэштегами #ТонБезГраниц #ЗолотоеЯблоко и отметить аккаунт Золотое Яблоко.

KERASTASE

Говоря о волосах, проблема №1, с которой сталкиваются миллениалы, – это не сухость, а именно выпадение. Постоянный стресс, агрессивная внешняя среда, ежедневная горячая укладка, жесткая диета и недостаток витаминов – все это приводит к тому, что вы видите все больше волос на расческе, одежде и еще много где. При этом средства от выпадения, в основном медицинские препараты, составляют только 8% рынка и совсем не заботятся об ухоженности волос. Kerastase находит элегантное, в своем стиле, решение, совместив клинически доказанную эффективность в борьбе с выпадением и заботу о красоте волос после применения. Многоступенчатый салонный и домашний уход построен на трех компонентах: клетки эдельвейса сохраняют коллаген, увлажняют и защищают волосы от ломкости, корень имбиря защищает от агрессивного воздействия внешних факторов, аминексил 1,5% насыщает кожу головы полезными веществами и укрепляет волосяные луковицы. Изысканный ритуал для ухода с нотками бергамота, кедра и лайма включает – укрепляющий шампунь-ванну для сухих ослабленных волос, укрепляющее молочко, маску, термо-флюид и сыворотки для втирания в кожу головы.

Kit Cut

Проект Натальи Копниной начинается с ее современного, минималистичного салона красоты Kit Cut с черно-белым интерьером, живыми растениями и черными футболками для окрашивания (чтобы вы не запачкали свой новый классный свитшот). Что же можно сделать со своими волосами в Kit Cut: окрашивание креативными техниками (babylight, airtouch и т.д.), балаяж и шатуш, эффективный салонный уход, наращивание, выход из черного с сохранением качества волос, стрижки и укладки. Кроме этого, основная идея проекта – создание образа, навеянного известными инфлюэнсерами и звездами, с учетом потребностей и индивидуальных особенностей каждого клиента. Забота о вас начинается с момента предварительной консультации с мастером и не заканчивается, когда стилист выпускает волосы из своих профессиональных рук. Онлайн-сопровождение, подбор продуктов для ухода без навязывания ненужного, укладок – неотъемлемая часть заботы о “жизни” ваших волос. В преддверии весны команда Kit Cut вдохновилась на создание лукбука актуальных стрижек этого сезона, навеянных “рваными” прядями и каскадами нулевых.

Redken

Redken продолжает радовать блондинок и расширяет коллекцию Color Extend Blondage. В ней кроме классического ухода из шампуня и кондиционера появляется новая ультрапигментированная фиолетовая экспресс-маска для суперхолодных оттенков блонд Color Extend Blondage Express Anti-Brass Mask, которая помогает скорректировать и нейтрализовать нежелательные теплые тона всего за 5 минут. Маска не только помогает эффективно устранить теплый подтон, но и восстанавливает их за счет своей уникальной формулы на основе протеинов пшеницы, аминокислот и глицерина. Всего за 5 минут волосы обретут яркий платиновый оттенок, мягкость, блеск и ухоженный вид. Дополнительный укрепляющий и термозащитный эффект волосам обеспечит уход-стайлинг Extreme Play Safe, содержащий растительный протеин и турмалин. Наносить необходимо на чистые влажные волосы перед каждой сушкой феном.

HiPO

Молодая медиаплатформа о качестве жизни и саморазвитии запускает концептуальный интернет-магазин, ориентированный на осознанное потребление и экологичный подход в семи основных сферах: жизнь, красота, здоровье, любовь, стиль, мир, знания. Они отражают концепцию 7 чакр – 7 главных энергетических центров человека в восточной философии. High Potentials или HiPo для друзей представляет высококачественные прогрессивные средства для ухода и жизни премиум-сегмента о нишевых до концептуальных брендов. Среди 40 брендов, готовящихся к запуску, есть уже знакомые “лица” – Perricone MD, Margy’s, Grown Alchemist, Erborian, Sergey Naumov, Native Union, Falke, а есть такие, которые HiPo привезли в Россию впервые – американские Surrat Beauty и VMV Hypoallergenics, британский Holistic Silk, скандинавские Steamery, House Doctor, Monograph DK и австрийский Dr. Lhotka. Кроме уходовых средств, секс-гаджетов, декоративной косметики, книг и декора для дома, на платформе будут представлены “HiPo впечатления” – подарочные карты на услуги от лайфстайл-партнеров проекта, спа-центров, йога-студий, театров, салонов красоты, отелей и образовательных курсов. Идея основательницы проекта Софии Кофманн заключается в создании многофункционального гида по качественному образу жизни, не требующего мучительного выбора и поиска его элементов.

Eveline Cosmetics

Eveline Cosmetics представляет две новинки для выравнивания поверхности кожи, придания ей мягкости и гладкости. Крупнозернистый очищающий скраб для лица из линейки Facemed+ на основе абрикосовых косточек глубоко и эффективно очищает поры от загрязнений, не раздражая кожу. Скраб деликатно удаляет ороговевшие клетки, способствуя регенерации и глубокому увлажнению благодаря технологии Hydraconcept 3D. Энзимный скраб-гоммаж – с французского “ластик для стирания” нежно удаляет мертвые клетки эпидермиса, интенсивно разглаживает и осветляет кожу, стимулируя глубокую регенерацию за счет фруктовых энзимов и АНА-кислот. Д-пантенол в составе работает на предотвращение сухости и раздражения. Миндальное масло укрепляет естественный защитный барьер кожи, увлажняет и питает.

LIBREDERM

Известные своей продуманной рецептурой и натуральным составом с обилием необходимых коже витаминов, Librederm представляет новый крем АЕVIT для кожи лица. В косметологии витамины А и Е считаются одними из самых полезных для нашей кожи. Такой витаминный коктейль эффективно увлажняет, ускоряет процессы регенерации, защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды и оказывает антиоксидантное воздействие. Масло карите в составе питает, увлажняет, смягчает и успокаивает кожу. Использование крема на регулярной основе возвращает коже естественное сияние, гладкость и здоровый вид по всем параметрам.

DIBI Milano

Мицеллярной воды много не бывает, и если вы еще не нашли “ту самую”, представляем новинку – трехфазную мицеллярную воду Dibi Face Perfection. Уникальный продукт создан с использованием мицеллярной технологии, благодаря которой он удаляет загрязнения и водостойкий макияж с кожи лица, в том числе с глаз и губ. Лактобактерии, фарфоровый цветок и гиалуроновая кислота растительного происхождения в составе укрепляют гидро-липидный барьер кожи. Подходит для чувствительной кожи и не имеет запаха. Кроме глубокого очищения средство смягчает и увлажняет кожу, оптимизирует водный баланс, подготавливая кожу к восприятию последующих продуктов.

Текст: Анастасия Левит