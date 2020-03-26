 

Конгресс США не дал денег на закупку нефти в стратегический резерв

26.03.2020, 21:16, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от намерений начать новую покупку нефти в стратегический резерв страны после того, как конгресс не одобрил финансирование этого плана, информирует Bloomberg со ссылкой на документ Минэнерго США.

«Министерство энергетики сообщило в документе, датированном средой, что отзывает тендер от 19 марта на покупку первой партии нефти от запланированного приобретения суммарно 77 миллионов баррелей для резерва», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

О планах закупки американское ведомство объявило неделю назад, первая партия должна была составить 30 млн баррелей. Предполагалось, что минэнерго в итоге максимально заполнит стратегический нефтяной резерв.

СМИ отмечает, что если финансирование одобрят позднее, то министерство вновь разместит соответствующую заявку.

Ранее руководители ряда нефтяных компаний предложили властям американского штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.



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