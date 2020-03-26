 

Мнение: Коронавирус: эти точно не готовы

26.03.2020, 21:09, Разное

Пока каждый из нас не задумается над своим здоровьем и безопасностью своих близких (родственников, друзей, сторонников и т.д), мы то и дело будем встречать людей, нарушающих элементарные правила профилактики нераспространения коронавирусной инфекции.

Валентина Матвиенко на днях говорила об ограничительных мерах для людей, которые занимают государственные должности, но входят в группы риска. Депутаты же, являясь парламентариями продолжают организовывать встречи, несмотря на указы мэра Москвы. Об этом на своей странице в facebook поведал депутат МГД от КПРФ Дмитрий Локтев, раскритиковав руководство партии за «неадекватное» отношение к сложившейся
ситуации:

Видимо партия продолжает равняться на своего лидера – Зюганова, который несмотря на все предупреждения и возможность своим собственным примером показать основной части своего электората (люди возрастом 55+), что самоизоляция лучший и самый действенный способ избежать заражения – продолжает в свои 75 лет упорно двигать линию партии. Геннадий Андреевич на следующей неделе планирует принять участие в трех пленарных заседаниях:

«Да. Я буду проводить собрание фракции, перед вами [СМИ] комментарий проведу. Работаем», – заявил политик ТАСС.

Ну поработай ты из дома, подумай о народе, а не в жертву себя приноси – сказано же везде, ты в группе риска. А КПРФ по лучшим заветам – равнение на лидера.

Источник: Теория элит



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