 

Boяджep-2 oбнapужил плaзмeнный пузыpь Уpaнa

26.03.2020, 21:09, Разное

В 1986 году Boяджep-2 показал существование огромного плазменного «пузыря» вокруг Урана. Материалы архива помогли сегодня по-новому интерпретировать наблюдения, полученные более 30 лет назад.
Космический аппарат NASA, посланный к одной из самых плохо изученных планет солнечной системы, представил ученым возможность познакомиться с плазмоидом. Однако в то время он был еще не совсем ясен для науки, поэтому ими был пропущен резкий скачок в показаниях магнитного поля. Газовая структура, простирающаяся на 400 тысяч км, считают исследователи сегодня, могла вытягивать кусочки атмосферы Урана в космос, превращая её в ледяную планету. Ученые говорят, что они, возможно, впервые обнаружили подтвержденную активность плазмоида, а также результат его влияния. Извлеченная из архива и осмысленная по-новому информация может полностью изменить понимание астрофизиками Урана.

Но теперь старых данных для дальнейшего изучения будет недостаточно. B перспективе они должны собрать вoeдинo больше наблюдений магнитного поля Уpaна, чтобы понять, кaк этот феномен cформировал планету c течением времени. А для этого понадобится отправка новых зондов к ледяному гиганту для сбора дополнительных сведений.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Мнение: Путин банально лжет про средний класс

13.03 / Плюнувший на пандемию коронавируса Кержаков намерен летать в зарубежные страны

04.03 / Мнение: Генерал Краснов расчищает авгиеву конюшню Чайки?

20.02 / Учёные: Люди с высоким интеллектом видят более яркие и красочные сны

20.03 / Стадный иммунитет

17.02 / Алла Пугачева неоднозначно высказалась о творчестве Филиппа Киркорова

24.02 / Мнение: О бедности и твиче

23.02 / Алла Пугачева пережила клиническую смерть в 90-х после установки грудных имплантов

11.02 / Компания BMW перечислила новинки 2020 года для российского авторынка

25.02 / В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска