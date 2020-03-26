Биологи выяснили, как мшанкам удалось прожить 490 млн лет

26.03.2020, 21:09, Разное

Эксперты СПбГУ сообща с учеными Университета Вены следили за мшанками, удивляющих специалистов приспосабливаемостью. Они узнали, что животные смогли просуществовать 490 млн лет из-за «дружбы» с бактериями, инкубаторами для эмбрионов и подвижными колониями.

Мшанки или Bryozoa считаются водными организмами, схожими на кораллы. Специалисты выделили более 6000 их видов. Исследователи заявляют, что такие организмы увиливают от опасностей, но при надобности могут себя защищать. В процессе эволюции приспосабливаются под изменения окружающей среды. У Bryozoa возникла инкубация эмбрионов, защитных объединений с токсическими бактериями, чтобы поражать хищников и «колониальные органы», которые служат для очищения поверхностей и конфронтации врагов.

Бесскелетные мшанки углубляются в толщину грунта или раковину моллюска. Всегда они использовали различные варианты размножения, в том числе и несколько зародышей из одной зиготы. Эксперт считает, что способность приспосабливаться под изменения условий помогло стать «долгожителями». Мшанки значатся, как успешная биологическая группа на Земле, которые живут в водоемах планеты.