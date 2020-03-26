 

Число заболевших коронавирусом в Чечне выросло до 10 челоек

26.03.2020, 21:08, Новости дня

В Чечне на сегодняшний день зарегистрированы 10 заболевших коронавирусом, среди них пятилетний ребенок, сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

«Что касается заболевших, то на сегодняшний день их 10 человек, среди них пятилетний ребенок. Трое из них болеют, имеют клинические проявления острого респираторно-вирусного заболевания, остальные симптомов не имеют», – отметил министр, передает РИА «Новости».

По данным эксперта, под наблюдением находятся 597 человек, среди которых люди, прибывшие из неблагополучных стран.

Он также добавил, что 16 человек, которые прибыли из Саудовской Аравии несколько дней назад, «будут находиться в течение двух недель под наблюдением».

Ранее, Рамзан Кадыров сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Чечне в социальных сетях. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен в 80 из 85 регионов России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / «Подтверждается мировой практикой»: эксперты объяснили обнуление президентских сроков

11.03 / МГУ признали самым влиятельным вузом России

27.02 / NYT – Трамп поручил Пенсу сдержать распространение коронавируса в США

20.02 / Задержан преступник, расстрелявший посетителей кальянных в Ханау

14.02 / Врач предупредил об опасности ранней весны

12.02 / «Радио Свобода» повторно внесли в список СМИ-иноагентов

10.02 / “Страшная, но счастливая”. Собчак показала лицо без макияжа

26.03 / Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

06.02 / Назван состав сборной России на матч Евротура против Финляндии

07.02 / Российские танкисты отработали уничтожение условного противника в горах Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска