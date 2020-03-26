Число заболевших коронавирусом в Чечне выросло до 10 челоек

26.03.2020, 21:08, Новости дня

В Чечне на сегодняшний день зарегистрированы 10 заболевших коронавирусом, среди них пятилетний ребенок, сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

«Что касается заболевших, то на сегодняшний день их 10 человек, среди них пятилетний ребенок. Трое из них болеют, имеют клинические проявления острого респираторно-вирусного заболевания, остальные симптомов не имеют», – отметил министр, передает РИА «Новости».

По данным эксперта, под наблюдением находятся 597 человек, среди которых люди, прибывшие из неблагополучных стран.

Он также добавил, что 16 человек, которые прибыли из Саудовской Аравии несколько дней назад, «будут находиться в течение двух недель под наблюдением».

Ранее, Рамзан Кадыров сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Чечне в социальных сетях. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен в 80 из 85 регионов России.

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