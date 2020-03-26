 

Сланцевой индустрии США предрекли долгий спад

26.03.2020, 21:08, Новости дня

В ближайшие несколько кварталов ожидается серьезный спад производства сланцевой нефти в США в связи с низкими ценами на нефть, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

«С такими ценами мы увидим крупный спад производства сланцевой нефти в Соединенных Штатах. В этом сомнений нет. Может, в этом квартале, следующем квартале и последующих кварталах. Посмотрим», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее эксперты заявили, что Саудовская Аравия, пытаясь «наказать» Россию снижением цен на нефть, ведет американские компании по добыче сланцевой нефти к дефолту.

Американские СМИ до этого заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу в США.



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