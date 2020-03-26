Мнение: Письмо: “Не буду любить его на коленях”

26.03.2020, 21:06, Разное

Вчера хотела еще одно письмо показать на тему дойки и щипцов.

Многие до сих пор думают, что дойка и щипцы начинаются, когда партнер перестает быть отзывчивым и щедрым.

Но нет. Партнер еще отзывчив и щедр, а его уже доят и щипцуют, чтобы вытянуть побольше.

Из-за этого партнер закрывается, перестает быть отзывчивым, остывает. Это происходит В ОТВЕТ на щипцы.

Дояркам и щипцевальщикам это нужно запомнить. Закрываются люди в ответ на ваши щипцы.

И когда вы уже стучитесь лбом в их закрытые границы, это не просто щипцы, это уже террор.

А щипцы и дойка начались намного раньше, поэтому партнер стал плюсовать. Можете быть точно уверены: если партнер плюсует в сексе, вы доярка, и если он плюсует в отношениях, у вас щипцы. Бывают иногда теплые в отношениях партнеры, а в сексе холодные. Значит в отношениях щипцов у вас мало, а в сексе было много. И наоборот. Если в отношениях к вам холодны, а в сексе нет, значит щипцы у вас в отношениях, а в сексе нет или мало. И применяете все свои щипцы вы давно, начали применять еще в то время, когда партнер вам очень симпатизировал.

Вот такая простая картина, которая очень сложно доходит.

Не замечают люди своих щипцов. Начинают замечать тогда, когда им уже ничего не хотят давать.

Вот посмотрим в этом письме на бедную доярку, которая что-то заподозрила лишь тогда, когда партнер стал орать на нее благим матом.

karla_g

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Недавно писала письмо, в котором описала начавшийся дисбаланс.

Ситуация изменилась, вчера я решила расстаться. Краткое введение для удобства читателей, если это письмо вдруг попадёт на разбор: Ему 35, мне 26. У него свой бизнес, я работаю в сфере образования и преподаю, также получаю степень кандидата. Экономика и любовь у него прокачаны лучше. Мне нравится его имидж, он похож на Джонни деппа. Я джд, длинные темные волосы, хорошая фигура. Знаю три языка, чему он всегда восхищался и говорил, что у него встаёт, когда я пою или говорю на одном из них.

(Штурман даже обычное для всех писем вступление оформит по-штурмански. Найдите все штурманские черты)

Отношения начались очень стремительно, вначале был баланс, все встречи инициировал он, я жила моментом, не загадывала и радовалась счастью. Он говорил, что никто о нем так не заботился как я, я всегда сама предлагала готовить его любимые блюда и это стало традицией.

Он радовался, был благодарен, говорил, что даже женщины, с которыми он жил, ничего не готовили. Мне нравилось его радовать.

Как только я его присвоила, все испортилось. Случилось это после того, как он стал планировать наше будущее, звал жить вместе и мы обсуждали свадьбу. В прошлом письме я говорила, что затем у него возник порог какой-то, и он стал давать заднюю и не делал предложение. Хотя познакомился с моими родителями, которые против гражданского брака.

(Вот знаменитое штурманское “вдруг”. Почему вдруг случился порог, ведь “мы” обсуждали свадьбу. На парня оказывали давление родители, которые против сожительства, и ее собачьи глаза, подстройка снизу с большими щипцами. Поэтому он ее “звал”, “мы обсуждали”, а потом он дал заднюю. Щипцы свои и своих родителей Штурман в упор не видит)

Мы ездили вместе отдыхать три раза, но в третий все было не так романтично, как раньше. Уже тогда он сильно плюсовал. Сидел в номере, а я была сама по себе. В две поездки мы вкладывались 70/30, а одну полностью он оплачивал по своей инициативе.

(“По своей инициативе” всегда акцентируют Штурманы. Он сам. Оплатил поездку и сидел в номере, не в силах смотреть на нее. Штурман горестно вздыхала, но пальцев на его шее не разжимала)

Мы вернулись, оба договорясь, что нам важны эти отношения, что любим друг друга и будем дальше планировать будущее. Он там признался в любви и сказал, что боится, что если полностью мне откроется и отдастся, я сделаю ему больно. А вот меня просил полностью доверять ему и отдаться.

(Под пытками щипцами он спел ей песню Волчонка Недолюбленного и арию Мертвого жука. Но Штурманы, запытав человека щипцами, никогда не думают, что применяли пытки. “Добровольное признание” как во времена Святой Инквизиции)

Я приезжаю к нему раз в неделю, по возможности остаюсь на ночь, говоря отцу, что у подруги. Для меня это дискомфорт, но та романтика, которая у нас была месяца 4 с начала отношений, стоила для меня того. В сексе инициатива была всегда его, в мои приезды мы занимались любовью не меньше 6 раз. И он подчеркивал, что со мной занимается любовью, а не трахается. Сейчас все изменилось.

(Изменилось вдруг. А не потому что 4 месяца она его доила. “Инициатива была его” так доярки называют дойку без сильного нажима, после которой они записывают надои в эксель. 6 надоев за ночь, шутки ли. Все семь показателей ее доильного аппарата давали высокие результаты. Теперь, когда половина показателей стали нулевыми, приходится доить с большим нажимом и увеличивать нажим все сильней)

Он ждёт моей инициативы, постоянно притягивает голову к паху, чтобы я делала минет и как бы в награду получила секс… я это ощущаю так. Я всегда кончаю, потому что для меня важнее всего видеть его удовольствие. Но это не отменяет того, что он эгоистичен.

(Вот так выглядит инверсия доярок. Они считают, что доят их. Раньше он пахал на нее много и инициативно. Теперь позволяет себя доить на определенных условиях. Доярка киснет, но продолжает доить)

Он и раньше доминировал, мне нравится такая гендерная игра в постели, но раньше не было эгоизма. Я его везде целую, люблю его тело полностью… мне хочется трогать, впитывать его. А он не целует, не ласкает. Сразу стремится вставить. Для него был важен анальный секс. С ним впервые я на это пошла, и мне даже понравилось. Раньше он тащил меня на кухню, в гостиную, в душ, на стол. После оргазма мы всегда лежали и смотрели друг другу в глаза, говорили, как чудесно, что мы встретились в этой жизни, как ему повезло со мной. А сейчас он лежит на спине и ждёт, когда я начну делать минет. Потом трахает меня буднично и продолжает смотреть фильм. Я думала, что это нормально, что первоначальная страсть не всегда будет в отношениях, что нельзя тянуть романтику. И сфокусировалась на быте.

(Ну вот она подробно выложила, как и что у них было, не скупясь на эксгибиционизм. Она вытягивала из него не только секс, но и признания в любви “глаза в глаза”. Тянула “романтику” непрерывно, пока он не перекрыл этот кран. Тогда она продолжила тянуть секс, соглашаясь на худшие условия. Но ей кажется, что она никогда ничего не тянула, ей кажется, что он наслаждался, когда отчитывался перед ней после оргазма)

Но именно тут он начал придираться ко мне. В мои приезды я стирала его вещи, развешивала, готовила, пылесосила. Чтобы он видел, что жизнь со мной будет для него необременительна. Все делала так, как говорил он.

(Демоверсию жены ему показывала, но наверняка с таким героически-страдальческим лицом, что парень чувствовал себя обязанным жениться и сопротивлялся)

Он жуткий педант, у него для всего есть своё место. Я тоже чистюля, тоже люблю порядок, развешиваю вещи по цветам, но не так болезненно.

Мне нравится, когда есть признаки жизни, когда дом не походит на музей.

(Она такая живая, спонтанная, а он болезненный извращенец. Как всегда у обиженных доярок мужик болен. Помните письмо про “аутиста”?)

Он сам стал просить новые блюда, он покупал продукты, а я готовила их ему. В общем-то, нормально все. Но придирки все учащались. И дело даже не в них самих, конечно он может попросить что-то или сказать, как бы хотел, а в тоне. Он стал разговаривать грубо. «Ну неужели так сложно поставить стакан на место!» или «почему ты не помыла плиту, что ты за человек такой». Хотя у меня в голове всегда, что через пару часов мне уезжать нужно, и я конечно планирую помыть плиту после готовки, но в данный момент хочу немного с ним полежать.

(Ей хочется подоить из него немного ласки, не зря же она готовила, а он откидывает от себя ее липкие клешни и гонит помыть плиту)

Иначе получается, что он лежит, а я делаю ему минет, а потом убираюсь и готовлю. Я много работаю, он работает удаленно. И для меня этот один день, когда я приезжаю – это в первую очередь желание отдыха и удовольствия, которого раньше было много.

(И она убеждена, что минет для него – наслаждение, именно поэтому он так раздражен и его бесит все. Не видит доярка, что минет – это единственная форма дойки, которую он пока терпит от нее, но все хуже и хуже)

И вот на днях, он попросил приготовить ему гороховый суп с копченостями. Мы сейчас работаем через день в связи с вирусом, и в свободный день я приехала. Сделала заготовки для супа, поставила вариться горох. Мы лежали, смотрели фильм. Я специально не инициировала секс, не хотела доить. Просто в обнимку смотрели.

(Прижавшись к нему тесней и томно вздыхая, она думала, что это не дойка. Видимо доярки думают, что дойка – это когда мужчину привязывают и обматывают его член шнурком, а все остальные методы психологического давления – не дойка)

Ребрышек он купил много для супа и мы решили, что я их замариную, чтобы он потом просто запёк. Он уехал на тренировку, у меня было достаточно времени, чтобы завершить суп. А к ребрышкам я решила дорезать картошку и лук, поставила в духовку. Я думала, что он обрадуется. Поскольку он сам не готовит, он не любит, когда остаются продукты, хочет, чтоб я по максимуму все использовала. Что я и сделала. Через минут 5 он приехал. Я обнимаю его, а он с порога кричит «зачем ты поставила в духовку, я все не съем сегодня! Мы же договорились, что ты замаринуешь, ты меня наебала!».

(Уровень бешенства у парня зашкаливает уже)

Он говорит, что женщины всегда врут, что я не исключение. И он как будто все время ищет этого, ждёт, что я совру ему, чтоб он мог сказать « я так и знал, ты не идеальна». И в начале отношений он говорил «ты такая идеальная, женщина -мечта, в чем подвох?».

(Вот ведь Волчонок травмированный, что с ним делать?)

Был ещё случай, когда на отдыхе в ресторане у моря я сказала, что отойду в туалет, но решила подойти к морю. Он мне потом выносил мозг, что я наврала ему. Хотя это не было ложью… потом была лекция от него в духе «если ты будешь мне врать, ничего не получится». Он требовал полного подчинения, говорил, что я должна делать все, что он говорит. Не разрешал выкладывать фото в купальнике, я их все удалила, поскольку он сумел аргументировать тем, что для моей карьеры это может быть вредно, хоть там и нет ничего вульгарного.

(Собственник и ревнивец, теперь-то все понятно. Как это ни дико, но ее корона считает, что он слишком сильно присвоил ее от любви и поэтому стал таким грубым)

У меня все время ощущение, что он в начале меня идеализировал, а затем решил скинуть со своего же пьедестала, и ищет, за что зацепиться. Я тоже идеализировала его, но каждый раз, когда он грубит и ворчит, моей любви и восхищения им становится меньше. Он всегда говорил, что хочет, чтобы мы были командой. Но я не смогу быть в команде с человеком, который перестал меня уважать. Это уже невозможно.

(Видите? Он хочет быть командой, а она не может. Вынуждена ему отказать и разбить его сердце)

Мы собирались тем вечером (после супа) к его другу на дачу. Но я сказала, что пожалуй поеду домой. Его возмущения перестала слушать, он что-то ещё грубое на кухне бубнил. Когда он закрывал дверь, я сказала «спасибо тебе за все, но думаю, как раньше больше не будет» и ушла со слезами на глазах.

(Щипцевала отъездом домой, потом разрыдалась, но давления оказались бесполезны. Он закрыл за ней дверь)

Я очень бы хотела вернуть все, но чем дальше, тем менее возможным мне это кажется. Я помню его уважение прежнее, и скорее всего я его испортила, когда слила границы. Я знаю, что он привык ко мне, любит, хотел детей со мной, но так, как мы оба хотели, не будет по данному раскладу. Он будет хамить, я буду выдавать кислые щи… и я решила, что лучше пускай он на расстоянии меня уважает, чем я буду любить его на коленях.

(Она считает, что это она бросила его, а он любит ее и хочет с ней детей)

Лучше просто запомнить все прекрасное время, что у нас было и не портить все дальше, пока не так поздно. Сейчас думаю о нем с благодарностью, с грустью. Рада, что это было в моей жизни. Но теперь сфокусировалась на своих делах, на работе. У меня сейчас задача перевести студентов на дистанционное обучение и провести одно исследование.

Эволюция, помогите, пожалуйста, понять, верный ли выбор я сделала? Насколько был велик дисбаланс?

(Автор, еще бы немного и он скинул бы вас с лестницы, а следом полетела бы кастрюля с супом и запеченые ребрышки. Человек – это ведь не корова, чтобы его все время доить, то ласково, то с нажимом, то на жалость, то на совесть, то на чувство вины, то на мужской долг. Даже коров доить нужно умеренно и только молоко)

Специально не перечитываю письмо, чтобы не исправлять и не дополнять. Как на духу. Была бы очень рада, если письмо попадёт на разбор.

(“На духу” это очень ценно, как и все содержимое решета)