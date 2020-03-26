 

Huawei завела собственную голосовую помощницу

26.03.2020, 20:55, Новости дня

Компания Huawei анонсировала собственную голосовую помощницу по имени Celia. Умеет она все то же самое, что “Ассистент” Google или Apple Siri: звонить и отправлять сообщения, включать музыку, планировать события в календаре, зачитывать прогноз погоды и ставить будильник.

Чтобы активировать новую функцию, нужно задержать кнопку питания на секунду и сказать Hey Celia. На сайте Huawei говорится, что пока ассистентка понимает только английский, французский и испанский языки, и доступна в Великобритании, Франции, Испании, Чили, Мексике и Колумбии.

Как отмечает Engadget, Celia – это международная версия китайской помощницы Xiaoyi. Когда её запустят в России, не уточняется.

Celia выйдет вместе с EMUI 10.1 и тройкой флагманских смартфонов, анонсированных сегодня (Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+). Релиз запланирован на 7 апреля.

Помимо ассистентки, в новой версии Android-оболочки появится улучшенный режим разделения экрана, приложение MeeTime для видеозвонков и стриминга с других устройств (например, экшн-камер), а также возможность перебрасывать файлы и принимать звонки на компьютерах (по аналогии с функцией Handoff в iOS/macOS).

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Вести.Hi-tech



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