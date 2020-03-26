Подробности ЧП в Магнитогорске: среди пострадавших несколько детей

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26.03.2020, 20:55, Новости дня

Новые подробности с места трагедии в Магнитогорске. Как уже сообщала ГТРК "Южный Урал", там произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме. По информации регионального МЧС, газ взорвался в квартире на втором этаже.

После локализации огня появились уточненные данные о пострадавших. О них рассказал приехавший на место ЧП глава города Сергей Бердников. Три человека, к несчастью, погибли. Известно, что это женщина и подросток 2006 года рождения. Уточняется информация по госпитализированным. Известно, что ребенок 2018 года рождения доставлен в детскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть еще дети, поэтому на месте работает мультидисциплинарная бригада в составе анастезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога. Еще пять бригад скорой помощи дежурят около дома, сообщили в региональном Минздраве. На месте продолжают работать дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Кроме того, появилась информация, что в квартире во втором подъезде шел ремонта, и взрыв прогремел в тот момент, когда там устанавливали натяжные потолки. Всего из дома эвакуировали 31 человека.

По словам очевидцев, одной из жительниц дома стало плохо. Как пояснили корреспондентам ГТРК, в числе пострадавших — двое ее детей. Это полуторагодовалый ребенок и 13-летний мальчик. Скорая увезла их в больницу. Медики находятся рядом с матерью, она в шоковом состоянии.

"Вести" будут следить за развитием событий.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"



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