 

Лариса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с Львом Лещенко

26.03.2020, 20:53, Разное

Российская поэтесса, автор текстов песен, переводчица Лариса Рубальская сдала тест на коронавирус. Об этом член Союза писателей Москвы заявила в своем Instagram-аккаунте.
74-летняя поэтесса, которая 17 марта принимала участие в съемках телепроекта «Привет, Андрей!», вынуждена была сдать анализ на COVID-19. Причиной этого стало то, что в ТВ-шоу Рубальская контактировала с эстрадным певцом Львом Лещенко, которого на днях госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. «Я жду результата теста. Держитесь подальше друг от друга», – написала знаменитость, пожелав народному артисту РСФСР здоровья.

Стоит отметить, что поклонники поддержали и Ларису Рубальскую, и Льва Лещенко. «Здоровья и отрицательных результатов теста! Держитесь! Все будет хорошо. Вы нам очень нужны, Вы уже как родная», – написала одна из Instagram-подписчиц.



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