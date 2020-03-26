Профсоюзный лидер: Решение президента о выходной неделе – это забота о здоровье работников

26.03.2020, 20:53, Новости дня

Забота государства о персонале компаний, о здоровье работников компаний является важным стимулом, который двигает бизнес вперед. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД профсоюзный лидер Иван Мохначук. Так он оценил меры поддержки малого и среднего бизнеса, о которых Путин сообщил в послании к народу.

«Я уверен, что после выступления Путина государство сделает многое для живучести наших предприятий. Сегодня президент снова давал указания по поддержке малого бизнеса. Даны поручения правительству, которое теперь подготовит нормативные акты и изменения в законодательство, чтобы поддержать бизнес: скажем, выделить кредиты, где-то освободить от налогов. Я считаю, это правильная постановка вопроса», – подчеркнул председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

«Решение вывести людей на выходные на неделю – тоже абсолютно правильное. Это делается для того, чтобы пережить паузу на фоне нарастания коронавируса. Можно иметь миллиарды, производство, технологии, но если не будет персонала, то грош цена всему этому бизнесу. Поэтому забота о персонале, о здоровье работников компаний является тем стимулом, который двигает бизнес», – уверен собеседник.

Глава профсоюза при этом предостерег россиян, которые планируют провести неожиданный недельный отпуск на отдыхе. «Не надо думать, что мы можем спрятаться от вируса где-то за городом. Это не поможет», – добавил Мохначук, призвав всех сограждан на этот срок оставаться дома.

В среду в своем обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки российского бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса. В частности, он объявил следующую неделю нерабочей, чтобы затормозить распространение заболевания. Кроме того, Путин призвал дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по налогам сроком на шесть месяцев. «Малый и средний бизнес сталкиваются с сокращением заказов, снижением выручки. Наша задача – обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы» – говорил он.

В четверг Путин встретился в Подмосковье с представителями деловых кругов, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в экономике в связи с угрозой распространения коронавируса.