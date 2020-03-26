 

В ЕАЭС разрешили без пошлин ввозить товары для борьбы с коронавирусом

26.03.2020, 20:53, Новости дня

Евразийская экономическая комиссия разрешила c 6 апреля беспошлинный ввоз в ЕвраАзЭС товаров для противодействия распространению коронавируса, информирует ЕЭК.

«Настоящее решение вступает в силу по истечение 10 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ЕЭК.

Сам документ датирован 16 марта.

В перечень товаров для противодействия коронавирусу вошли боксы для транспортировки пациентов, респираторы, маски, защитные очки, пульсометры, тальк для производства масок и перчаток, товары для производства санитайзеров, вакцины, бинты, марля, лабораторные и диагностические реагенты, бахилы и так далее.

Напомним также, Путин по итогам саммита G20 выступил с рядом предложений по борьбе с коронавирусом, в том числе о создании под эгидой МВФ специального фонда, из которого членам фонда можно заимствовать средства.



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