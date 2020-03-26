Американские учёные смоделировали чёткое изображение чёрной дыры

26.03.2020, 20:53, Разное

Группе американских учёных из Harvard University удалось смоделировать наиболее чёткое изображение чёрной дыры. Специалисты применили технологию визуализации, известную как трассировка лучей, применяющуюся в основном при разработке компьютерных игр.

Весной минувшего года было получено изображение чёрной дыры, сделанное при помощи телескопа Event Horizon. У учёных Гарвардского университета возникла идея не только сделать его более совершенным, но и объяснить теоретически моделирование. В итоге метод визуализации позволил авторам проекта воплотить идею в жизнь и показать наиболее реалистичную «картинку» области пространства-времени с максимальным гравитационным притяжением, покинуть которую не могут даже двигающиеся со скоростью света объекты.

Как прокомментировал результат моделирования астрофизик Майкл Джонсон, «изображение получилось очень красивым». Он считает, что именно так чёрную дыру мог бы увидеть со стороны человек, если бы она освещалась.