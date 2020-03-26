 

Американские учёные смоделировали чёткое изображение чёрной дыры

26.03.2020, 20:53, Разное

Группе американских учёных из Harvard University удалось смоделировать наиболее чёткое изображение чёрной дыры. Специалисты применили технологию визуализации, известную как трассировка лучей, применяющуюся в основном при разработке компьютерных игр.
Весной минувшего года было получено изображение чёрной дыры, сделанное при помощи телескопа Event Horizon. У учёных Гарвардского университета возникла идея не только сделать его более совершенным, но и объяснить теоретически моделирование. В итоге метод визуализации позволил авторам проекта воплотить идею в жизнь и показать наиболее реалистичную «картинку» области пространства-времени с максимальным гравитационным притяжением, покинуть которую не могут даже двигающиеся со скоростью света объекты.

Как прокомментировал результат моделирования астрофизик Майкл Джонсон, «изображение получилось очень красивым». Он считает, что именно так чёрную дыру мог бы увидеть со стороны человек, если бы она освещалась.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Анна Михалкова пришла в удивление от результата дорогого анализа на аллергию

06.02 / Канье Уэст поддержал Ким Кардашьян на открытии ее магазина нижнего белья

15.02 / Опубликованы фотографии гибридного планшета Compal Flex Book с гибким дисплеем

15.02 / Мнение: Сбывшееся пророчество Радищева, потребление продуктов питания и мечты советского человека

15.02 / «Вывели под руки»: Ольгу Бузову заподозрили в «пьяном выступлении» в Брянске

11.03 / Покупатели Hyundai Tucson получат скидку 100 тысяч рублей взамен на любой автомобиль

05.03 / Скандалы: «Тут как в хорошем европейском зоопарке»

05.03 / Дочь высказалась о состоянии Инны Макаровой после известия о госпитализации

20.03 / Мнение: Два генерала: один из СКР, второй – прокурорский…

05.02 / Мнение: Куда исчезла пассионарность?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска