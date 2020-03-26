Число зараженных COVID-19 в Италии за сутки выросло до 62 тыс. человек

26.03.2020, 20:53, Новости дня

Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии снова увеличились после четырех дней снижения. Так, за сутки количество зараженных выросло на 4492 человек, до 62 013, жертв стало больше на 662, сообщил представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.

«Сегодняшние данные говорят нам о выздоровлении 999 человек, их число дошло до 10 361. К сожалению, за сегодня мы зарегистрируем 662 смертельных исхода. Таким образом, число жертв составило 8165», – сказал Миоццо, передает РИА «Новости».

Ранее сообщали, число случаев заражения коронавирусом в Италии четыре дня подряд снижалось. Однако никто из российских военных, отправленных в Италию на борьбу с коронавирусом, не заразился.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.