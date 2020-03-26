Власти Москвы в конце следующей недели примут решение о продлении выходных
26.03.2020, 20:48, Новости дня
В конце следующей недели власти столицы решат, продлевать ли карантин на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», – приводит ее слова в эфире канала «Россия 1» РИА «Новости».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.
После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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