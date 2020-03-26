Власти Москвы в конце следующей недели примут решение о продлении выходных

26.03.2020, 20:48, Новости дня

В конце следующей недели власти столицы решат, продлевать ли карантин на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», – приводит ее слова в эфире канала «Россия 1» РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.