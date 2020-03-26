Мнение: Почему Италия стала центром эпидемии, самоизоляция миллионов и борьба Греты с коронавирусом

26.03.2020, 20:45, Разное

1. Занимательный вопрос, почему эпицентром коронавируса в Европе стала именно Италия, а не более северные и прохладные Франция или Германия. Есть, конечно, бесспорные факторы – в Италии старое население, много пожилых людей, при этом страна является одним из главных центров мирового туризма. Но помимо этого, как показывает заглавное видео, вполне мог сыграть свою роль безалаберный и весёлый характер итальянцев. Приведу здесь перевод от «Орды Мордора»:

https://t.me/orda_mordora/4062

Подборка итальянских мэров, которых задрало, что граждане не соблюдают карантин.

– Мне докладывают, что кто-то хочет устроить вечеринку по случаю выпускного. Мы пришлём полицию. С огнемётами.

– Я поймаю тебя! Завтра! Не через год. Завтра! Я мэр. Ты не выйдешь “на пробежку” в моём городе. Я не могу формально запретить тебе покидать дом? Прекрасно. Я запрещу тебе передвигаться по общественной территории, пока не докажешь, что тебе действительно необходимо покинуть дом.

– Я обращаюсь ко всем вам. Куда, бл..ть, вы ходите? Вы и ваши собаки, у которых, по ходу, простатит…

– Нельзя играть в пинг-понг (на улице). Иди домой, поиграй в видеоигры. Я мэр, я заставлю тебя соблюдать указ. Мне не нужны оправдания. Вы должны идти домой. Вы. Все. Должны. Оставаться. Дома.

– Пользуетесь автопарикмахерскими? На кой х… это вообще нужно?! Вы понимаете, что хоронить потом в закрытом гробу будут? Кто, бл..ть, будет на вас смотреть с вашей причёской, когда вы в закрытом гробу будете?

2. Скоро мы сможем увидеть, насколько хорошо соблюдают правила жители России. Согласно указу мэра Москвы, в самоизоляцию обязаны уйти 1,8 миллиона жителей Москвы старше 65 лет:

https://moslenta.ru/news/okolo-1-8-milliona-pozhilykh-moskvichei-obyazali-samoizolirovatsya-24-03-2020.htm?utm_source=from_lenta

Пожилым москвичам необходимо самоизолироваться в рамках указа, который 23 марта издал мэр столицы Сергей Собянин. Власти также обязали людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом оставаться дома или на даче. Выходить в магазин и аптеку им следует только в ситуации крайней необходимости. Собянин также сообщал, соцработники будут доставлять продукты и лекарства пенсионерам на самоизоляции.

Действие указа не распространяется на медиков, руководителей предприятий и работников, отсутствие которых на рабочих местах может критически отразиться на работе организации.

Находящимся на карантине пожилым людям пообещали выплатить денежную компенсацию в размере 4 тысяч рублей, чтобы покрыть возросшие расходы. Половину пришлют авансом, остальную часть — после самоизоляции.

C учётом того, что многие россияне всех возрастов уже ушли в самоизоляцию добровольно, общее число изолянтов в России должно превысить 2 миллиона человек (а скорее всего, оно намного больше). И это только часть довольно жёстких противокоронаврусных мер, которые предприняли в Москве. На очереди после столицы — другие крупные города, которые могут последовать её примеру.

Похоже, что многие россияне запомнят 2020 год как время, когда они сидели дома.

3. Сильно пострадала от вируса и Грета Тунберг. В конце 2019-го и начале 2020 года она была, пожалуй, самым обсуждаемым человеком на планете, номинантом на Нобелевскую премию, а её экологическая повестка замечательно продвигалась на фоне тёплой зимы.

Однако из-за эпидемии и спровоцированного ей экономического кризиса «зелёная тема» ушла на второй план, а Нобелевку теперь могут дать каким-нибудь борцам с коронавирусом.

И всё же у Греты появился шанс вернуться в фокус внимания мировых СМИ. Возможно, она тоже заразилась:

https://lenta.ru/news/2020/03/24/greta/

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает New Scientist.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте. Они решили вместе изолироваться. Уточняется, что в турне они отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

«Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску», — рассказала Тунберг, добавив, что у ее отца симптомы проявляются гораздо сильнее.