Зеленский о возвращении украинцев из-за границы: Мы оказались перед тяжелым выбором

26.03.2020, 20:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан, что в ночь на 27 марта будет прекращено авиасообщение с Украиной. Об этом он сказал в видеообращении, которое показал 26 марта телеканал ZIK.

“Сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед тяжелым выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность как государства – заботиться о каждом украинце. О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за границей”, – сказал Зеленский.

По его словам, ни об одном украинце, оставшемся за рубежом, “никто не забудет”.

“Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции”, – объяснил глава государства.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае и переросла в пандемию, в Украине объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

По состоянию на 25 марта в Украину из-за границы вернулось, по данным МИД, почти 83 тыс. украинцев.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.