 

В Италии за сутки от коронавируса умерло более 650 человек. Заболевших – больше 80 тыс.

26.03.2020, 20:42, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 663 человека, сообщается на сайте министерства здравоохранения. Общее количество умерших достигло 8165 человек.

Всего с начала эпидемии в Италии заболело 80 539 человек. В эту цифру включены те, кто продолжает болеть (62 013), выздоровевшие (10 361) и умершие от инфекции.

33 648 человек из тех, кто продолжает болеть, находятся на домашнем карантине, 24 753 человека – на стационарном лечении, еще 3612 – в реанимации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 26 марта, общее количество инфицированных в мире приблизилось к 500 тыс., умерло более 22 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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