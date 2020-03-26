 

Российский игрок НХЛ предпочел переждать коронавирус в Череповце вместо Нью-Йорка

26.03.2020, 20:30, Новости дня

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, что вернулся в Череповец из Нью-Йорка в связи с паузой в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за распространения коронавируса.

Хоккеист рассказал, что Череповец – его любимый город. Однако, по его мнению, в Нью-Йорке было бы безопаснее, но он предпочел вернуться в Россию на время паузы.

«Думаю, что в Нью-Йорке все равно бы было безопасней. Только я там бы с ума сошел. Как я понял, пауза в чемпионате продлится еще долгое время. Вроде бы, в городе карантин точно будет действовать шесть-восемь недель. Это что же мне там два месяца дома сидеть? Какой смысл? Лучше уж в Череповце», – рассказал Бучневич в интервью «Спорт-Экспересс».

Перед отъездом он находился четыре дня в гостях у одноклубника Артемия Панарина. «Все было круто, загородный дом, но в гостях хорошо, а дома лучше», — подытожил он.

В США из-за коронавируса приостановлены чемпионаты в НБА, НХЛ и МЛС. Первым заразившимся коронавирусом игроком в НХЛ оказался российский защитник команды «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев.

Напомним, в США число жертв коронавирусной пневмонии превысило 1 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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