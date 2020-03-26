Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

26.03.2020, 20:30, Разное

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Информация об этом появилась в четверг, 26 марта.

Борис Акунин некоторое время назад был госпитализирован в Лондоне. У писателя обнаружили коронавирус. Стоит отметить, что литературовед сам пояснил о своём заболевании, а также рассказал о том, что на данный момент его жизни ничего не угрожает. При этом общественный деятель совершенно не сомневается в своём выздоровлении. Неизвестным остаётся лишь момент, когда болезнь отступит и он сможет вернуться к обычной жизни. Кроме этого, писатель заверил: для большинства людей этот вирус не представляет реальной угрозы. По его мнению, боязнь заразиться гораздо страшнее самой болезни. Литературовед просит не впадать в панику.

Тем не менее, ситуация в мире становится всё серьёзнее. Не является исключением и Россия, где количество зараженных коронавирусом людей начало резко увеличиваться. Стало известно о том, что у госпитализированного с воспалением лёгких Льва Лещенка обнаружен данный вирус. У артиста начался отёк лёгких.

Стоит подчеркнуть, что 78-летний Лев Лещенко, как и 63-летний Борис Акунин, входит в группу риска. Несмотря на то, что официально в ней находятся лишь люди старше 70 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, болезнь является опасной и для людей старше 60 лет.