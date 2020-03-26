 

Названы 5 продуктов, повторное нагревание которых может стать причиной отравления

26.03.2020, 20:30, Разное

Многие хозяйки имеют привычку готовить «впрок» и хранить блюда в холодильнике, однако, как оказалось, это может быть небезопасно. Индийские медики назвали 5 продуктов, повторное нагревание которых может стать причиной отравления.
Первым из таких продуктов назван шпинат. Его следует съедать сразу либо же на следующий день, но без повторного нагревания, так как в процессе входящие в состав нитраты «трансформируются» в нитриты – канцероген для организма человека. Не рекомендуют медики есть разогретый жареный картофель, поскольку питательные свойства продукта теряются и блюдо может спровоцировать отравление. Нельзя есть жареные и вареные яйца, поддававшиеся ещё одной термической обработке. Такое блюдо небезопасно для желудка, а кроме того, теряются изначальные запах и текстура, становясь малоприятными.

К проблемам с работой ЖКТ может привести употребление разогретой курицы. Происходит это вследствие изменения структуры белка. Пятым продуктом медики назвали грибы. Их лучше готовить на один раз из-за изменяющейся после повторного нагревания текстуры и возможных последствий употребления для организма.



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