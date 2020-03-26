Немецкий политик призвал прекратить конфронтацию с Россией во время пандемии

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26.03.2020, 20:30, Новости дня

Немедленно прекратить конфронтацию с Россией и снять санкции на фоне драматической ситуации в Европе из-за пандемии COVID-19 призвал власти ФРГ и ЕС депутат Бундестага, немецкий политик из партии «Левые» Александр Ной.

«Теперь, на фоне драматической ситуации в Европе, ясно, что делать: курс конфронтации с Москвой должен быть немедленно прекращен и заменен дружественным сотрудничеством… Берлин должен развивать независимую внешнюю политику, соответствующую интересам большинства в немецком обществе. Хорошие отношения с Москвой очень популярны, так говорится регулярно во всех опросах. Все санкции, которые западные страны ввели против России, должны быть немедленно отменены», – сообщил Ной, передает РИА «Новости».

Также политик указал, что эскалация в отношениях между Россией и Западом, в частности, предпринятые недавно странами НАТО военные маневры «под двуличным названием Defender-Europe 20» возле западных границ России, неприемлема во время «самой страшной за последние сто лет пандемией». Ной считает, что западные санкции должны быть отменены не только в отношении России, но и против Кубы, Венесуэлы, Ирана и Сирии. Также должны быть прекращены угрозы Китаю в связи с допуском китайских компаний к созданию 5G-сетей в Германии.

«Давайте воспользуемся этой возможностью для баланса и сотрудничества, для реального мира с Россией», – отметил депутат.

Кроме того, Ной указал, что Россия, которая сама испытывает падение доходов от нефти и экономических трудностей, очень быстро и скоординированно направляет помощь нуждающейся Италии, в то время как ни Германия, ни ЕС, ни США не оказали Риму подобной поддержки.

«Это беспрецедентный случай, когда главе правительства страны НАТО приходилось просить помощи у предполагаемого «заклятого врага» (России), как это на протяжении многих лет представлялось в Вашингтоне, НАТО и ЕС, а также Берлине. В беде друзья познаются: в Италии очень внимательно следят за тем, кто пришел на помощь итальянскому населению в кризис. Из Берлина, как и во время финансового кризиса, слышны только поучительные и покровительственные инструкции, в лучшем случае – теплые слова. Содержательная помощь со стороны ЕС, НАТО или США не последовала», – подытожил политик.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что посол Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, а глава Alibaba отметил помощь РФ Китаю в разгар пандемии. Тем временем, генсек ООН Антониу Гуттериш на фоне обострения ситуации в мире из-за пандемии коронавируса призвал все воюющие сейчас на планете стороны прекратить боевые действия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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