Лев Лещенко, «заболевший» коронавирусом, мог заразить коллег по шоу-бизнесу

26.03.2020, 20:30, Разное

Лев Лещенко побывал на передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!», не зная, что болен. Вокалист неделю назад прилетел из Америки и заболел коронавирусом.

Вокалист Лев Лещенко 11 марта прилетел в Россию из гастролей. Он выступал в Канаде и США. Сначала он хотел лететь без пересадки, но из-за изменения погоды пришлось пересаживаться во Франции. Из непроверенных данных следует, что там он и заразился.

Через неделю артист побывал у Андрея Малахова, где выступал на шоу «Привет, Андрей!». Во время съемок возле артиста был сам ведущий, общаться с вокалистом пришлось Геннадию Хазанову, Ларисе Рубальской и Аркадию Укупнику. Неведомо о самочувствии этих знаменитостей, но как оказалось, Лев Лещенко не держался двухнедельного карантина.

О заражении вирусом артиста говорилось в СМИ 26 марта, но друг артиста Владимир Винокур заявляет, что анализов до сих пор нет. Лариса Рубальская пояснила корреспондентам о том, что уже прошла тест на коронавирус.