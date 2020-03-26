Мнение: Странная какая-то эпидемия

26.03.2020, 20:24, Разное

Аноним у меня бушует в комментах. Человек грубый, явно асоциальный тип – но вопросы ставит любопытные:

“Меня вот, что смущает. Ряд вопросов…

Как эпидемия в Китае пошла на спад? Лекарств – не было и нет. Вакцины – нет. Самоизоляция? Глупо. Курьеры, полицейские, доставщики пищи, уборщики на улицах, члены муниципалитетов. Кто то случайно кашлянул, кто то за ручку двери без перчатки взялся. Где то через вентиляцию вирус проник…

Они, что хотят нам сказать, что создали в Ухане идеальные стерильные условия? Это ложь. Вирулентность у вируса очень большая, пусть где то и удалось “загасить” – в другом уже месте эпидемия все равно разгорится.

Второе: в Ухане до эпидемии проживало около 12 млн человек. Перед эпидемией ( и уже в ее период ) из города убежало не менее 5 – 6 млн человек!

Среди них естественно на тот момент уже было много зараженных!

Почему же в других густонаселенных городах Китая ( куда они и побежали ) – нет такой эпидемии? Там то, что случилось? Лекарств – нет. Вакцины – нет. Карантина – нет! Почему эпидемия только в одном Ухане? Почему по остальному Китаю отдельные случаи заражения есть, а эпидемии нет?

Дальше: не берем “Россию” – это сакральная чудная страна. Китайцы весь лес вырубили, живут здесь как у себя дома. оворят, что около 50 тысяч человек китайцев в России постоянно проживало! Чайна-таун под Омском организовали ( местные жители еще два месяца назад бунтовали ) – а болезни ( коронавируса ) в России нет! В Италии ( хрен знает где ) полным полно больных, а в РФ-ии ( до недавнего момента ) – нет ничего и никого !

Да хрен с ней с этой Россией! Возьмите Таиланд! Там китайских туристов в январе этого года как грязи было! Десятки миллионов человек! И они не только по улицам ходили! Они этих таек и леди-боев в самом прямом смысле шпилили и облизывали с головы до ног! Как же тайцы заражение то не подхватили?

А больных в Таиланде до недавнего времени и не было!

Как это понимать? Власти Таиланда скрывали, боясь потерять туристический поток или как? Ведь напоминаю: высокая температура и легочные заболевания в жарком климате переносятся значительно тяжелее чем в холодном!

Значит действительно до недавнего времени больных в Таиланде не было! А тут вдруг прорвало и пошли как по разнарядке… Как будто кто то приказал!

Взять ту же Италию: весь север страны уже два месяца в ужасной эпидемии, а на юге и в Риме больных почти нет! Как так? Они только с Венецианского карнавала толпами по всей Италии разъехались!

По Китаю продолжу:

– Зачем возводить временную больницу на тысячу человек за неделю? Это, что – показуха? Нагнетание истерии?

Ведь можно было переоборудовать торговые залы, крытые стадионы под эти цели!

Ну ладно, хорошо – нужно было мобилизовать население, сплотить, показать силу и мощь правящей группировки. Понятно.

– Зачем дороги перекапывали ? Это то зачем ? Ну положите препятствия, ежи противотанковые в конце концов притащите!

Да и кто знает: сколько из 12 млн – го города выходит дорог? Их все, что ли перекопали ? Показуха и нагнетание истерии!

Ладно, хорошо. Не успело чуть затихнуть заболевание – как китайцы демонтировали 16 быстро-возводимых больниц! А они уверены, что ли, что повторного рецидива заболевания больше не будет? Кто берет на себя всю ответственность?

Какая то очевидная глупость на наших глазах творится: руководители страны должны быть напуганы происходящим и если эпидемия и пошла на спад – то они долго еще должны сохранять бдительность и настороженность! А тут – ликвидируют больницы!

Ладно, дальше: еще толком и эпидемия не разразилась в Европе, а Борис Джонсон, Макрон и Меркель в один голос заорали, что жертв будет очень много и идут трудные времена!

Они откуда могли знать масштабы возможных заражений? Они, что – ясновидящие? Как по команде возбудились!

Либо они действительно знали о готовящейся против Европы бактериологической атаке, или – им была дана такая команда – поднять панику!

Та же Меркель с корзинкой туалетной бумаги и тремя бутылками вина – это как понимать? Ей, что некому купить туалетной бумаги?

Опять вернемся к Италии: показывают армейские грузовики с гробами, репортажи из крематориев снимают! А гробы то все – идеальные, полированные! Бред какой то! Если чума – то в общей могиле в целлофане всех хоронят? Тут не до сантиментов! Какие на хер полированные гробы возле церкви? Какой дурак вообще в лепрозории будет производить отпевания? Умалишенный самоубийца только!

Тем более, что родственников до погребения никто не допускает! Кто им гробы то полированные покупает! Муть и обман!

Да и вообще: у меня складывается впечатление, что медицины в мире – нет! А как же НИИ вирусологии, маститые академики, доктора наук, нобелевские лауреаты? На кой хер эти паразиты вообще нужны, если в качестве экспертов по коронавирусу в студию российского ТВ приглашают Жириновского, Карена Шахназарова и прочих удальцов?”

Интересно.

UPD. И вот еще в ту же копилку (про Италию) – и частично ответ на некоторые из вопросов Анонима:

“Про средиземноморский романский коронавирус выскажу такие соображения.

Смерть вследствие эпидемии — страховой случай. А смерть от инсульта — нет. Эпидемию признало государство — и понеслось. Врачи вошли в долю с родными и всем, кто умер в больнице, и при этом о ком можно отчитаться, что у него в анализах есть коронавирус, ставят смерть от коронавируса, а значит — вследствие эпидемии. Врач сразу свои пару сотен евро в руки от родных покойника получает, а потом родственники идут за страховкой. При этом тела сразу сжигают — и по закону так, и родня — главные выгодополучатели комбинации — не против. Чтобы страховые компании не доказали мошенничество.

Поэтому итальянцы не публикуют общую статистику смертности — иначе выйдет, что число смертей стариков от прочих, «нестраховых» болезней сократилось примерно на число страховых случаев. И поэтому же в богатой Северной Италии по отчётности буквально мор, а в сравнительно бедных Аппенинах всё путём. Тамошние албанцы не застраховали своих стариков просто — зачем им тогда всё это со сжиганием тел близких людей”.