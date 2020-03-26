Мнение: Турнир претендентов в Екатеринбурге остановлен

26.03.2020, 20:18, Разное

Турнир претендентов в Екатеринбурге, где определялся соперник чемпиона мира по шахматам, остановили после первого круга. Причина банальная – забота о здоровье участников. Второй круг доиграют когда-нибудь потом (когда и где, пока неизвестно – известно лишь, что в 2020-м году).

На момент остановки лидировали по 4,5 из 7 Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий. На очко оставала большая группа товарищей.

Таким образом руководство FIDE все-таки село в лужу и это пожалуй самый серьезный косяк Дворковича с момента его избрания президентом FIDE.

Еще до начала турнира существовала серьезная критика идеи проводить его в условиях нарастающей эпидемии коронавируса. Но FIDE при поддержке ФШР волевым решением запустила его проведение. Как результат – Теймур Раджабов (который изначально выступал за перенос турнира) снялся и был заменен на Вашье-Лаграва, китайские гроссмейстеры (Дин Лижэнь и Ван Хао), а также Александр Грищук также критиковали идею проведения турнира в таких условиях. Американец Каруана был больше озабочен вопросами – как прилететь в Россию, а затем – как вернуться обратно в США, что не могло не сказаться на качестве игры.

Если бы FIDE настояла на продолжении турнира, то при отсутствии заболевших по итогам 2-го круга, Дворкович и ко могли бы козырять тем, что все обошлось и никто не заболел, а важнейший турнир двухлетия был проведен в сроки. Результат бы формально все списал.

Но турнир был остановлен, а значит FIDE фактически расписалась в том, что была допущена ошибка, которая повлекла за собой последствия, которые напрямую повлияли на спортивные результаты – незаслуженно попавший в турнир претендентов Вашье-Лаграв в теории может отобраться на первенство мира только потому, что турнир претендентов перенесли не сразу, а лишь после 1-го круга, хотя ряд участников и многие видные шахматисты рекомендовали отложить важнейший турнир на более поздний срок, чтобы не играть в рулетку "заболеет/не заболеет". Отказавшийся играть Раджабов фактически оказался прав.

Трудно сказать, кто и в какой форме будет находится к моменту возобновления турнира, что также может оказать влияние на спортивные результаты.

В общем, главный турнир последних двух лет оказался смазанным. Жаль.