Актер из «Клана Сопрано» стал жертвой коронавируса
26.03.2020, 20:16, Новости дня
Американский актер Марк Блум, известный по сериалу «Клан Сопрано» и фильмам «Свидание вслепую» и «Крокодил Данди», умер в возрасте 69 лет от осложнений на фоне коронавируса, сообщают СМИ.
Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons сообщила в четверг о смерти актера, пишет Mirror.
Драматург Джек Канфора сообщил, что Марк Блум умер утром в четверг от коронавируса.
Коронавирус обнаружили уже у многих известных людей: спортсменов, музыкантов и актеров. Так, актриса Ольга Куриленко, как и Том Хэнкс, уже вылечились от коронавируса. Также коронавирус обнаружен у певца Пласидо Доминго, актера Идриса Эльбы, писателя Бориса Акунина.
От коронавируса умер бывший руководитель мадридского «Реала» Лоренсо Санс.
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