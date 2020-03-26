Денис Майданов спел с балкона в поддержку врачей

26.03.2020, 20:16, Новости дня

Заслуженный артист РФ Денис Майданов в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ вышел на балкон своего дома и спел для соседей и жителей подмосковной Трехгорки.

Таким образом он дал старт общенациональному музыкальному флешмобу «Запоем». Его цель – обменяться позитивными эмоциями и сплотиться в борьбе с эпидемией коронавируса, информирует РЕН-ТВ.

В первую очередь, участники решили выразить свою поддержку врачам, которые работают в несколько смен и борются с заболеванием. Люди выходят на балконы и вместе аплодируют в течение пяти минут.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.