 

Италия, США и Испания – новые очаги пандемии коронавируса

26.03.2020, 20:10, Новости дня

Италия, США и Испания на данный момент входят в число эпицентров борьбы с пандемией коронавируса, свидетельствуют обновленные о количестве подтвержденных случаев заражения.

Сильнее всего в результате пандемии пострадал Китай: с момента появления вируса в декабре прошлого года там было зафиксировано больше всего случаев заражения и смертей.

Однако число смертей в Италии и Испании растет. В четверг испанские власти сообщили еще о 665 погибших. Общее число жертв вируса в этой стране превысило 4000.

Италия, 26 марта 2020

Парламент Испании одобрил запрос правительства о продлении чрезвычайного положения и карантинного режима по меньшей мере до середины апреля.

Италия, где к четвергу зафиксировали 74 000 случаев заражения, может вскоре обогнать Китай. Учитывая стремительный рост числа случаев в последние дни, то же самое может произойти и в США. По данным Университета Джона Хопкинса на утро четверга, в США зафиксировано 69 210 подтвержденных случаев и более 1000 смертей.

Американские законодатели пытаются ускорить оказание помощи больницам, которые сталкиваются с нехваткой защитной экипировки, необходимой при лечении больных коронавирусом.

Введенный во многих штатах карантинный режим губительно отражается на американской экономике. В среду Сенат принял пакет мер экономического стимулирования общим объемом 2 триллиона долларов, предусматривающий выдачу кредитов бизнесу, расширение пособий по безработице и денежные выплаты гражданам. Как ожидается, Палата представителей принят законопроект в пятницу, после чего его передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Эти меры способствовали укреплению мировых финансовых рынков на этой неделе. Центральный банк Южной Кореи в четверг объявил, что окажет беспрецедентную поддержку финансовым институтам.

Вирус COVID-19 распространился почти на все страны мира. По данным на утро четверга, в мире зафиксировано более 491000 случаев заражения и более 22000 смертей.

Более трети населения мира, 2,8 миллиарда человек, затронули ограничения на передвижения.

В ответ на резкий рост числа случаев в последние дни премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг объявил о запрете на въезд в страну для приезжих из 21 страны Европы и Ирана. Запрет вступает в силу в полночь в четверг по японскому времени. Ранее Япония запретила въезд из Китая и Южной Кореи.

Лидеры стран «Большой двадцатки» в четверг проводят онлайн-саммит, чтобы обсудить скоординированные усилия по борьбе с кризисом.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в среду заявил, что необходимы дополнительные меры, помимо рекомендаций оставаться дома, что является лишь первым шагом к прекращению пандемии.

В числе дальнейших мер он назвал расширение ресурсов в сфере здравоохранения, введение систем отслеживания всех случаев заражения, расширение производства наборов для проведения анализов, а также выявление объектов, которые можно использовать для лечения и изоляции пациентов.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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