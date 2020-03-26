 

Учёные пытаются раскрыть секрет «дыхания» земной коры в районе супервулкана Йеллоустоун

26.03.2020, 20:09, Разное

Около двух десятков лет учёные пытаются разгадать секрет «дыхания» земной коры в районе супервулкана Йеллоустоун. Относительно природы колебаний существует много «гипотез и теорий», но к единому мнению исследователям пока прийти не удалось.
К северо-западу от Йеллоустоунской кальдеры расположен район Norris Geyser Basin. Уже по его названию можно определить наличие в нём большого количества гейзеров и других гидротермальных источников. Этот район занимает площадь, превышающую таковую крупного мегаполиса, а его основной загадкой, ответ на которую не могут найти учёные, является «дыхание» земной коры. Под этим термином подразумевается периодическое изменение высоты расположения района супервулкана. Разница между «подъёмами и спусками» поверхности достигает нескольких дюймов, но почему это происходит – не известно.

Один из исследователей Norris Geyser Basin Даниэль Джурисин склоняется к мнению, что район на протяжении длительного периода был центром деформации, что и привело к появлению «дыхания». В конце минувшего столетия в эту область попадала магма. При возрастании давления внутри вулкана Йеллоустоун земная кора начинала подниматься, а после выхода жидкости на поверхность сквозь расщелины – опускаться.

Результаты исследования учёных позволяют предположить, что извержение Йеллоустоуна в ближайшее время не предвидится, однако подобные подземные процессы сложно прогнозировать. Не исключают специалисты и геотермальный взрыв в Norris Geyser Basin, но вряд ли он может быть мощным, так как это происходит очень редко.



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