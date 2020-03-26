 

Борис Дергачев показал забавную домашнюю тренировку на сооруженном скейте

26.03.2020, 20:09, Разное

Актер Борис Дергачев никогда не считал себя отличным спортсменом, однако всегда старался держать свою форму на должном уровне. Поскольку из-за пандемии коронавируса закрыты все фитнес-залы, артист решил в домашних условиях соорудить «скейт» и продемонстрировать поклонникам необычную тренировку.
По словам Дергачева, спорт является одним из условий здорового образа жизни, однако не стоит забывать и о правильном питании. «Медики считают, что многие проблемы со здоровьем провоцирует кишечник и, если мы не будем правильно питаться, у нас будут большие проблемы», – резюмировал он. Дергачеву не по душе обычные фитнес-залы: как правило, он предпочитает более активные и игровые виды спорта вроде настольного тенниса.

В заключении он с юмором отметил, что плохо играет в футбольный симулятор FIFA, поэтому не любит играть в приставку в одиночестве – ему всегда нужен соперник.



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