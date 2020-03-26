США расширили санкции против Ирана

26.03.2020, 20:08, Новости дня

Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Ирану, в него внесены пять организаций и 15 человек, информирует американский минфин.

Речь идет об организациях в Иране и Ираке, которые, по данным Вашингтона, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) или людьми из санкционного списка, передает РИА «Новости».

Ранее Москва заявляла, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении Ирана мешают республике бороться с коронавирусом.

При этом США предлагали Ирану помочь в борьбе с коронавирусом, однако духовный лидер Али Хаменеи заявил, что предложение американских властей звучит странно.