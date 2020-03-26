 

США расширили санкции против Ирана

26.03.2020, 20:08, Новости дня

Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Ирану, в него внесены пять организаций и 15 человек, информирует американский минфин.

Речь идет об организациях в Иране и Ираке, которые, по данным Вашингтона, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) или людьми из санкционного списка, передает РИА «Новости».

Ранее Москва заявляла, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении Ирана мешают республике бороться с коронавирусом.

При этом США предлагали Ирану помочь в борьбе с коронавирусом, однако духовный лидер Али Хаменеи заявил, что предложение американских властей звучит странно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Жительница Астрахани нарушила правила и завалила на бок маршрутку. Видео

27.02 / За покупку российской машины предложили налоговый вычет

05.03 / Президент Эстонии призывает к инвестициям в «Инициативу трех морей»

10.03 / В Сети появились рендеры прозрачного Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

25.02 / Ученые открыли разучившихся «дышать» многоклеточных животных

21.02 / Суд в РФ заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии

14.03 / В Нью-Йорке зарегистрирована первая смерть от COVID-19

05.02 / На Бали зафиксировали вспышку АЧС

07.02 / Мосбиржа зафиксировала увеличение free float “Газпрома” до 50 процентов

23.03 / Складной смартфон Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска