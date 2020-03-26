Выросло число жертв взрыва в Магнитогорске

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26.03.2020, 20:08, Новости дня

В результате взрыва газа в квартире жилого дома в Магнитогорске погибли три человека, еще двое пострадали, сообщил глава города Сергей Бердников.

«В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры и кто третий, еще не ясно. Бабушка и ребенок с травмами доставлены в больницу», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, вся информация о жертвах и пострадавших уточняется. Без вести пропавших нет.

Бердников добавил, что за день до взрыва в квартире проходил ремонт, устанавливали натяжные потолки.

Ранее в МЧС Челябинской области сообщили, что взрыв в доме в Магнитогорске произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

Сообщалось, что в доме взорвалась газовоздушная смесь с последующим горением, на данный момент пожар локализован.



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