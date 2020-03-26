 

Гастролировавшая в РФ певица Мaruv рассказала о невозможности вернуться на Украину

26.03.2020, 20:08, Новости дня

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), выступавшая недавно в России, не может вернуться на Украину из-за введенного в стране карантина.

Maruv рассказала в Instagram, что обратилась в украинское консульство с просьбой объяснить ей правила возвращения на Украину в текущей ситуации.

«Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой… Это самое невежественное консульство… Девушка-оператор просто сбрасывает трубку или не берет ее», – сообщила певица.

В ответ ей заявили, что «все, кто хотел уехать, уже уехали». Maruv обвинила дипломатов в предвзятом отношении к украинцам, которые находятся в России.

«Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас. Я хочу одно сказать: так не поступают, почему в других странах за своих граждан стоят? Более того, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России», – считает Корсун.

«У меня такой же паспорт, как у вас, и такие же права мне гарантированы конституцией, как и вам», – возмутилась исполнительница.

 Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границы страны, в том числе и для оставшихся за рубежом украинцев. Он заявил, что просил граждан вернуться в страну еще две недели назад.

В середине марта Зеленский уже заявлял, что у граждан страны есть три дня, чтобы вернуться на родину, после чего будет закрыто пассажирское авиасообщение.

Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Подписан указ президента о закрытии авиасообщения с другими странами. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение. По состоянию на утро четверга, в стране заражены 156 человек, еще пять человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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