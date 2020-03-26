Стало известно, почему король Таиланда лишил свою фаворитку Сининат всех титулов и посадил в тюрьму

26.03.2020, 20:06, Разное

Действующий король Таиланда, 68-летний Маха Вачиралонгкорн, или Рама X (факты о нем – ну очень оригинальные – ищите здесь), известный своей эксцентричностью, полгода назад ошарашил подданных новостью – он лишил свою возлюбленную и фаворитку, 34-летнюю Сининат Вонгваджирапакди, всех титулов и воинских званий. Такое решение было принято на основании статей конституции Таиланда о монархии, закона о государственной службе и закона о военной службе Таиланда. Тогда официальная причина звучала следующим образом: “неправильное поведение и нелояльность по отношению к монарху”. Однако многие посчитали ее расплывчатой и неубедительной.

Спустя полгода после инцидента стали известны причины гнева короля и возможная дальнейшая судьба Сининат. Так, местные СМИ утверждают, что Сининат лишилась милости Его Величества после ее ссоры с его четвертой женой – королевой Сутхидой. В преддверии процессии Королевских Ладей Сининат была огорчена, что король отказался сажать ее к себе в ладью, и устроила скандал на глазах у свиты и придворных. В этой ссоре под горячую руку попалась и королева, которую она обвинила в ненадлежащем исполнении супружеских обязанностей и заявила, что король к ней давно охладел. За такое непочтение к королеве и к себе Рама X отчитал Сининат. Однако этим дело не кончилось.

На днях в сеть попали снимки, предположительно, от посольства США в Таиланде. На них запечатлен момент, как в ноябре прошлого года после ссоры с королем, но еще до своего исчезновения Сининат подъезжает глубокой ночью к памятнику королю Раме V в центре Бангкока. Ее сопровождал кортеж из трех автомобилей с королевскими номерами. Из одного из них вышла Сининат в одном купальнике. Вместе со служанкой они выполнили непонятный обряд: по словам свидетелей, Сининат читала молитву, пока служанка брызгала на нее и памятник водой. После они уехали.

Журналисты утверждают, что когда об этом узнал король, то пришел в ярость – все потому, что тайцы очень религиозны и одновременно суеверны. Он обвинил свою фаворитку в занятиях черной магией и посчитал, что она хотела навести на него порчу. Хотя сама Сининат утверждала, что лишь хотела попросить милости у предка монарха, чтобы у нее родился сын.

Известно, что в ноябре 2019 года состоялся суд над любимицей короля – ее приговорили к двум годам в женской тюрьме строгого режима Лард Яо. Спустя месяц в тайской прессе появилось официальное подтверждение, что Сининат была переведена в частную тюрьму короля во дворце Тхавиваттана. Она печально известна тем, что из нее живым не вышел еще никто из осужденных, в частности, на территории тюрьмы есть крематорий. В январе в тайских социальных сетях пошли слухи, что 34-летняя девушка мертва, однако подтверждений этому нет, а пресс-служба дворца комментарии не дает.

Сининат Вонгваджирапакди

Маха Вачиралонгкорн, или Рама X, был объявлен новым правителем в ноябре 2016 года и лишь в мае официально вступил на престол. За несколько дней до коронации он женился в четвертый раз – его новой избранницей стала глава его охраны Сутхида Тиджай. 10 интересных фактов из биографии короля Таиланда, кроме тех, что у него четыре жены и семеро детей, мы собрали здесь.