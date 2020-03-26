Личное: Почему принцы не умирают?

26.03.2020, 20:05, Разное

Я очень серьёзно отношусь к пандемии коронавируса, но, кроме всех отрицательных моментов, вижу и положительный.

Хочу объяснить, какой.



Фото: Соцсети

Вы заметили в новостях, как вчера заболел принц Чарльз? До этого был Том Хэнкс с супругой и прочие небожители.

Все они оказались жертвами — ну, как жертвами? — жертвы, как правило, анонимно умирают в районных больницах.

Возле постели очередного Пласидо Доминго или какой-нибудь нашей чиновницы немедленно собирается консилиум лучших врачей.

Анализы делают быстро. Палаты — лучшие. Возле постели — постоянно врачи и сиделки.

В то же самое время, итальянские врачи говорят, что вынуждены выбирать, кого подключать к ИВЛ. То есть, даже при полной демократии свободного общества, одни умирают, а богатых спасают.

Сбрендившая бабка Луиза Чикконе говорит, что коронавирус — уравнитель, ага. Вот только принцы все живы-здоровы, а в крематории — простые бедные люди.

Когда мне говорят, что деньги — не главное в жизни, я смотрю на таких людей, будто на идиотов. Да, деньги — это не всё, но без них ты — ничто. Никто не станет рвать жопу, чтобы сделать для тебя невозможное.

Понятно, что рассуждать о пользе денег бессмысленно, потому что всё очевидно. Спасибо коронавирусу, что обнажил эту правду!

Вопрос, конечно, в том, где взять деньги? Реальных шансов заработать, увы, у большинства людей нет.

Но все мы считаем себя особенными. А может, это не только наше личное мнение, но и объективный факт? По-моему, это следует проверить с пользой для дела — испытать своё везение, например.

Есть две прекрасные возможности для этого — лотерея Евроджекпот, а также Пауэрбол.

Евроджекпот разыграет завтра вечером 88 миллионов евро — это почти максимальная отметка его джекпота, а Пауэрбол разыграет 160 миллионов долларов уже в эту субботу.

В некоторых странах из-за карантина уже перестали продавать билеты, но сервис Onlinebooths пока работает. Они покупают билеты в Германии и продают их онлайн, как всегда.

Попробуйте, возможно вам повезёт. И страхов в связи со всякими неприятностями жизни станет меньше!