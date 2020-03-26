 

Стало известно о помощи Кадырова при вывозе россиян из ОАЭ

26.03.2020, 19:53, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о вывозе 2 тыс. россиян, которые застряли в стране из-за коронавируса, сообщил источник, близкий к российским авиакомпаниям.

«Росавиация обратилась к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в получении разрешения на вывоз российских граждан. Вчера проходили переговоры с руководством ОАЭ и сегодня они дали одобрение на вывоз застрявших туристов», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

В Росавиации отметили большую роль Кадырова в переговорах с арабскими партнерами, которые вели МИД России, посольство в ОАЭ и Росавиация совместно с Минтрансом.

18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.

Позже власти ОАЭ разрешили российским авиакомпаниям совершить пять рейсов для вывоза россиян.

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