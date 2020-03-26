Эксперты развенчали мифы о зачатии

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26.03.2020, 19:53, Разное

Эксперты обнаружили в Сети мифы о зачатии. Как оказалось, все они не имеют доказательной базы.
Многие пары начинают тревожиться, если зачатие не происходит после трех месяцев попыток. Эксперты сообщают, что часто оно может не случиться даже через 12 месяцев. Также специалисты напоминают, что позы никак не оказывают влияние на возможность оплодотворения, ведь оно обуславливается женским организмом. Необходимо в процессе планирования беременности давать организму передышку в несколько дней, но вовсе отказываться от секса нельзя.

Также эксперты рассказали, что на качество сперматозоидов не влияет белье, не нужно лежать с поднятыми к верху ногами после полового акта. Люди считают, что оральные контрацептивы ухудшают способность к зачатию, но это не так. Беременность может легко наступить в следующем цикле после отмены гормонов.

Не стоит думать, что употребление некоторых продуктов затрудняет зачатие. Также не стоит верить и определенному дню, который может повысить вероятность беременности, так как все зависит только от организма женщины, потому даже при одном контакте можно стать матерью.



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