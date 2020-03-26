У панголинов нашли очень похожий на человеческий коронавирус

26.03.2020, 19:53, Новости дня

Китайские ученые нашли у малайских панголинов, которые были незаконно завезены в КНР, коронавирусы, очень близкие вирусу SARS-CoV-2, отвечающему за пандемию COVID-19, говорится в статье в журнале Nature.

Первичным источником коронавируса SARS-CoV-2 считают летучих мышей, однако для передачи его человеку необходимо было промежуточное животное. В предыдущих эпидемиях, вызванных коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, такими промежуточными видами были пальмовые циветы и дромадеры, у которых коронавирус на 99,8% совпадал с тем, что заражал людей, передает РИА «Новости».

Переходный вид животных, в котором вирус SARS-CoV-2 мутировал до «человеческого» варианта, пока не нашли. Поиск видов животных-переносчиков коронавируса затрудняет тот факт, что рынок морепродуктов в Ухане, с которым связывают начало вспышки, был ликвидирован.

У цивет и змей степень близости найденных коронавирусов была недостаточной.

Рассматривался еще один возможный вариант: панголины, у которых имеются те же виды коронавирусов, что и у летучих мышей. Этих животных незаконно завозят в Китай из Малайзии, их мясо считается деликатесом, чешуя используется в традиционной медицине.

Ученые проанализировали замороженные образцы тканей и крови панголинов, которые были изъяты в ходе операций по борьбе с контрабандой в южном Китае в 2017-2019 годах. Изучены образцы от 31 животного, и у девяти были обнаружены коронавирусы.

Результаты метагеномного секвенирования показали сильное – на 85–92% – сходство линий этих коронавирусов с SARS-CoV-2. В одной пробе было установлено сходство в области генома, который кодирует S-белок, занимающийся сложением шипов вируса, придающих ему вид короны и отвечающих за проникновение в клетки-хозяева. Однако у обнаруженных вирусов отсутствуют специфические изменения в последовательностях, которые были обнаружены в человеческом SARS-CoV-2.

В связи с этим авторы статьи не могут с уверенностью говорить о том, что именно панголины являются промежуточными хозяевами коронавируса. Степень сходства с человеческим должны быть не менее 95%. Однако сам факт наличия у панголинов потенциально смертоносных коронавирусов требует, по мнению ученых, принятия со стороны властей срочных мер по строгому запрету продажи на рынках мяса и частей панциря этих животных.

Еще в феврале глава экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса COVID-2019 могут быть панголины.

Ученые полагают, что новый коронавирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме.