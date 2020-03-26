Мнение: Письмо: “Гложет чувство, что тебя поимели”

26.03.2020, 19:50, Разное

Ну и на мужчину-Штурмана давайте посмотрим.

Среди мужчин Штурманов тоже очень много. И любимая корона штурманская Спасателя у мужчин бывает просто огромной.

eugeny_888

Здравствуйте, Эволюция!

Проблема тривиальная.

Сильно упрощу – “встречался” с давней знакомой, со своей стороны все требования и обязанности выполнял, с ее стороны было озвучено, что секс только когда она будет готова (была после краткосрочного брака/мужики козлы и тд).

(Сложность мужчины-Штурмана в том, что плохо видно грань между нормальной мужской позицией, защищающей, и колпачками на женщине. Но грань на самом деле велика. Никогда не нужно считать женщин глупей от природы, чем мужчины, или слабее психически. Они уступают мужчинам в мускульной силе, а во всем остальном нет. И главное. Если вы замечаете, что вам хочется пожалеть женщину, к которой вас тянет намного больше, чем ее к вам, это корона Спасателя, которую вы натягиваете, чтобы не видеть, насколько вы внизу)

В месяц на ухаживания выбрасывал 30-50к (цветы, подарки, деньги, кафешки, сюрпризы на ее работе и пр), если речь не шла о шубе и прочих крупных покупках, там другой уровень трат.

Знакомы и знали друг друга (как казалось до мелочей) задолго до этого, поэтому не мелочился.

В какой-то момент все стало как и раньше – ее устраивало как есть. Включил дурака, утроил усилия, раскачка/ее психика не выдержала и получил долгожданное объяснение – девушек она любила не меньше, чем сам.

(Проблема у автора и правда тривиальная. Он сидел в сервис-зоне у девушки, выкладывался материально, давал ей крупные суммы и просто так, и в долг, надеясь на сближение. Надевал на нее разные колпачки, и в конце концов она ему спела арию Мертвого Жука, женскую версию “аялесби”, когда версия “отхожу после развода” устарела)

Так вот финансовая сторона вопроса – ей одалживалось в явном виде zzz тысяч на закрытие кредиток, плюс в следующую встречу после этого “откровения” было озвучено, что пусть или объяснит, что это все было с ее стороны, тогда остальные денежные вопросы будут сняты, либо долг вырастает хотя бы на стоимость шубы, тк морального права у нее не было начинать все по новой, зная как я к ней отношусь, да и принимать такие подарки тоже. Либо если для нее весь мужской род мудаки – то может добровольно утроить сумму, это покрывало бы моих процентов 70 расходов.

Она не стала ничего объяснять. Через год напомнил, она попросила отсрочки на пару тройку лет, в декабре срок вышел.

(Мужчины, если вы даете в долг, берите расписку, все равно какого пола должник. Если же вы даете женщине в надежде на ее любовь и расписок не берете, расслабьтесь. Не позорьтесь и не преследуйте ее, не тратьте свои нервы и не выходите из правового поля, пытаясь ей угрожать)

Повторюсь, мы были знакомы задолго до этого. Но в то время все было просто – люблю/тебе нужна другая, все ок и честно, ее замужество все обнулило.

После ее развода началась обширная переписка как-то спонтанно, пока она была на отдыхе. Там даже было тупое, заочное предложение – в контексте какого-то обсуждения ляпнул “если позову”, она ответила, что согласилась бы/не помню ту игру слов уже дословно. Вроде взрослые люди, считал, что дело за малым.

(Ну вот Штурман подловил пьяную женщину, вытянул в переписке кокетливое обещание и решил, что договорились. Как видите мужчины-Штурманы ничем не отличаются от Штурманов-женщин. Точно так же вытягивают обещания и считают, что дело в шляпе)

Да и позже, накануне одного праздничного вечера, который должны были по ее желанию отмечать вместе, она между делом нудела какой бы я был хреновый муж – типа умный, замечаю мелочи (ага #$%), поэтому не обмануть, плюс чуток конструктивной критики воспринял буквально/ну не хочет человек сейчас замуж, ну и ладно, одной проблемой меньше, кольцо не надо искать. Думаю, даже если бы сделал предложение в тот момент, брак бы продержался не дольше ее первого.

(Дальше мы увидим, что она даже прикоснуться к себе ему не давала. А он рассуждает, что хорошо, что не женился, быстро бы развелись. Ну и корону он себе кормил каким-то лютым мусором, вроде “слишком умен”)

А теперь опущенные детали – при живом общении всплыли невесть откуда взявшиеся нюансы.

(Нюансы)

К тому моменту зарекся копать любую информацию без ее ведома, иначе бы ее гаптофобия с ОКР всплыла бы на раз два (вдовесок к шрамам после какой-то врачебной ошибки при операции в ее детстве), а так ну есть какие-то тараканы в голове, ну и ладно, не хочет говорить об этом, значит не мое дело.

(Гаптофобия – это особой выкройки колпачок. Фобия прикосновений. Редчайшее психическое заболевание. Но очень популярный колпачок у женщин, которых тошнит от их глупых спонсоров)

Просто вынудила поднять стандарты чистоты на время. На вытягивание ее убитой самооценки тоже ушли многие месяцы, никогда бы не подумал, что можно жаловаться даже на форму коленей. Хотя и сам психовал.

(Он стал мыться тщательней, чтобы ее не так воротило. Гигиена – это полезно. Но посмотрите, как росла при этом его корона. У нее убитая самооценка. А он ее вытягивал. Спасатель, самоотверженный врач заблудшей женской души)

К ней быстро перестал ездить, когда ты же становишься причиной стихийной уборки неочень приятно, особенно когда не понимаешь почему. У ее подброшенного кота наверно жабры отрасли.

(Когда он приезжал, она начинала срочно все драить, чтобы с ним не сидеть)

Про запрет к прикосновениям без ее разрешения – как то раз по первости решил проверить ее слова, как бы невзначай сместил ее кончиками пальцев со своего пути – ощущения взрыва в ее теле непередаваемые, но отмолчалась (да и я уже был в другой комнате). Зато в другой раз, как посчитала, что тянусь к ней (а не через нее), вспышка гнева была такой, что думал мне все.

(Непередаваемые ощущения взрыва в ее теле он ощутил, хотя она отмолчалась. Это даже не лаз в голову, это лаз в ее тело, чтобы убедить себя в том, что она действительно больна, а не просто он ей противен)

Насчет ориентации – косвенные факты игнорировались или не придавались значению – наличие кольца на большом пальце на старых фото, она как-то начала рассказывать про свой опыт, но потом сказала, что шутит, хотя подруга потом все подтвердила, пытаясь помешать, но мне уже было без разницы ее прошлое. Да и в будущем, с расцветом программ, масштабно сливающих телефонные книги, видно было как она записана у других. Хотя через пару лет она родила/не знаю одна или нет, контактный адрес вроде родительская квартира.

(Единственный аргумент в пользу того, что она лесбиянка, кольцо на большом пальце. И еще однажды с подружкой по пьяни целовались. И гаптофобия у нее только на его прикосновения, хотя он думает, что на все мужчкие. Но она была замужем, недавно родила ребенка. Родила не от женщины, это он вроде понимает, но вариант зачатия без прикосновений остается для его короны)

Про деньги – где вы увидели про вернуть все подарки, была одна сумма, которая прямо была взята в долг/”верну при первой возможности” и 2 простых (как думал для нее) вилки Мортона, первая нужна была банально для объяснений/выводов (изначально она ничего не планировала/я протупил и пр), хватило бы даже “надоело/мудак/гладиолус/другая/другой/другое”, но тут и она уперлась, чего вообще не ожидал.

А вторая риторическая (так все таки все козлы или нет). Да и то, даже тот базовый долг при простом извини – обнулился бы моментально, первая обида ушла быстро. После даже еще пересекались, но не пошло. Иногда нет нет, да и гложет чувство, что при самом худшем варианте, тебя поимели.

(Штурманов в коронах Спасателей всегда имеют, потому что они не могут отлепиться и поверить не могут, что они действительно не нужны)

В целом зачем дарил – ну не знаю – по мне так норма, когда человек любит другого, порадовать/решить проблемы если есть возможность, подарки то всегда были к месту. Как можно спокойно смотреть, к примеру, как сидит расстроенная девушка с разбившимся смартфоном.

(Значит и переживать не стоит, раз норма)

Почему ее типаж – выбор равного по дури, проблема только, что природа подобных людей имеет морально и в хвост и в гриву, ломая, делая одиночками, обоюдно неинтересными для обычных людей как партнеров, притягивая при этом себе подобных (а процент адекватных во всех смыслах людей там минимальный, что еще более усугубляет ситуацию). Плюс со временем, особенно у девушек еще и здоровье на износ идет по женской части или глобально.

(На ней опять колпачки, жалеет он ее. “Процент адекватных во всем смыслах людей там минимальный” – это видимо у лесбиянок. Здоровье на износ без мужской спермы – есть такая смешная теория. Но хочется успокоить автора, что девушка – не лесбиянка, за ее здоровье можно не волноваться. Она родила ребенка и скорее всего – в отношениях с мужчиной сейчас)

Так то она хороший человек, но вот что творилось в ее голове и какие прошла трансформации до сих пор загадка, так же как и почему не была откровенна до конца.

(Хороший она человек, но травмированный очень)

Прошу помощи в разборе ситуации. Стоит ли напоминать про деньги, или оставить всё в прошлом? Что всё-таки произошло?

(Не стоит напоминать про деньги. Рычагов нет, один позор)

С уважением, Евгений