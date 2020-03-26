Власти Подмосковья будут контролировать парки

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26.03.2020, 19:48, Новости дня

Власти Подмосковья в официальную общероссийскую нерабочую неделю, которая продлится с 28 марта по 5 апреля, будут контролировать заполняемость парков. Об этой мере профилактики коронавируса сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на телеканале «360».

«Все, что касается работы управляющих компаний, продовольственные магазины – все будет работать. Но здесь очень важный момент – понимание, что эти длинные выходные не для дискотек и каких-то тусовок, а чтобы быть в максимальной изоляции. Огромная просьба – нам максимально нужна изоляция. Мы разрешили находиться в парках, пока это допускается, но и там будем следить за тем, чтобы они не были переполнены. Тем, кто выходит на улицы, нужно пользоваться масками», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, для борьбы с коронавирусом в Москве начали дезинфицировать подъезды в жилых домах. Кроме того, в Петербурге на выходной неделе закроют церкви, парки и рестораны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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